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Опубликовано 7 декабря 2022, 14:54
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Путин рассказал о массовых казнях дезертиров в ВСУ

Путин рассказал о массовых расстрелах бойцов ВСУ при попытке покинуть боевые позиции

Украинцы расстреливают своих военных за уход с боевых позиций перед строем, в российских вооружённых силах ничего подобного нет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

"По поводу покидания позиций: на Украине, вы знаете, там расстреливают на месте, причём проводят даже массовые расстрелы, прямо публично, перед строем и в несколько рук", — сказал глава государства, подчеркнув, что это далеко не секрет и об этом всем известно.

В отличие от ВСУ, в российских войсках ничего подобного нет, "у нас даже нет никаких лагерей, зон и так далее", добавил президент.

Путин заявил, что в российских подразделениях нет проблем с дезертирством
Путин заявил, что в российских подразделениях нет проблем с дезертирством

Слова Путина подтвердили пленные из нацбатальона "Азов"* Михаил Швец и Виталий Катранич. По их словам, украинские командиры в Мариуполе угрожали казнью военнослужащим, которые хотели сдаться. А другие пленные рассказали, как офицеры ВСУ стреляли в спины дезертирам.

*Запрещённая в России террористическая организация.

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kremlin.ru

Ирина Фальке
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