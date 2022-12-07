Украинцы расстреливают своих военных за уход с боевых позиций перед строем, в российских вооружённых силах ничего подобного нет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

"По поводу покидания позиций: на Украине, вы знаете, там расстреливают на месте, причём проводят даже массовые расстрелы, прямо публично, перед строем и в несколько рук", — сказал глава государства, подчеркнув, что это далеко не секрет и об этом всем известно.

В отличие от ВСУ, в российских войсках ничего подобного нет, "у нас даже нет никаких лагерей, зон и так далее", добавил президент.

Слова Путина подтвердили пленные из нацбатальона "Азов"* Михаил Швец и Виталий Катранич. По их словам, украинские командиры в Мариуполе угрожали казнью военнослужащим, которые хотели сдаться. А другие пленные рассказали, как офицеры ВСУ стреляли в спины дезертирам.