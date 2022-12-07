В России может появиться омбудсмен по диким животным

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова предложила ввести должность омбудсмена, который будет заниматься защитой прав диких животных в стране. Радионова пояснила, что такая идея возникла сегодня в ходе обсуждения на площадке "Деловой России" правовых аспектов спасения зверей.

"Считаю, что нужно ввести должность омбудсмена, который бы прицельно занимался защитой прав диких животных, и доработать закон "О животном мире". Мы видели проект, но пока не согласовали его. На наш взгляд, пока он не отражает нынешнюю проблематику", — сообщила она в своём телеграм-канале.

Глава ведомства добавила, что большой проблемой на сегодняшний день является отсутствие центров передержки и реабилитации животных.

"Нет финансирования. Всё держится на руках волонтёров. Каждый раз, изымая животное, мы бегаем по России и ищем, куда его пристроить <...> Рассчитываем получить закон, который обеспечит попавшим в беду зверям всестороннюю помощь вне зависимости от их статуса", — сказала Радионова.