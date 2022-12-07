В России может появиться омбудсмен по диким животным
Глава Росприроднадзора предложила создать должность омбудсмена по диким животным
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова предложила ввести должность омбудсмена, который будет заниматься защитой прав диких животных в стране. Радионова пояснила, что такая идея возникла сегодня в ходе обсуждения на площадке "Деловой России" правовых аспектов спасения зверей.
"Считаю, что нужно ввести должность омбудсмена, который бы прицельно занимался защитой прав диких животных, и доработать закон "О животном мире". Мы видели проект, но пока не согласовали его. На наш взгляд, пока он не отражает нынешнюю проблематику", — сообщила она в своём телеграм-канале.
Глава ведомства добавила, что большой проблемой на сегодняшний день является отсутствие центров передержки и реабилитации животных.
"Нет финансирования. Всё держится на руках волонтёров. Каждый раз, изымая животное, мы бегаем по России и ищем, куда его пристроить <...> Рассчитываем получить закон, который обеспечит попавшим в беду зверям всестороннюю помощь вне зависимости от их статуса", — сказала Радионова.
Ранее в Росприроднадзоре озвучили возможную причину массовой гибели тюленей в Дагестане. Глава ведомства подчеркнула, что признаков загрязнения окружающей среды там не выявлено.
Wikipedia / Сафари-парк "Тайган" в Крыму