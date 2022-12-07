Путин поручил создать специальный центр по вопросам реабилитации раненых военных
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости расширить возможности реабилитации для раненых военных. По его словам, в правительстве для этого будет создан специальный центр.
"Нужно наладить систему реабилитации и оплаты проезда к месту реабилитации и назад, потому что человек раненый, тем более получивший инвалидность, для него сложно будет или невозможно даже добраться до этих мест реабилитации. Нужно провести целый комплекс работ по этому вопросу", — указал глава государства в ходе встречи по видеосвязи с членами СПЧ.
Путин уточнил, что такую линию работы нужно выделить на уровне замгубернатора по социальным вопросам во всех регионах России, а также создать целую систему поддержки людей, которые нуждаются в помощи со стороны государства.
Путин уже отмечал, что раненные в ходе спецоперации военнослужащие российских войск должны быть обеспечены всем необходимым для скорейшей реабилитации и этот вопрос сегодня необходимо держать в зоне особого внимания. Глава государства назвал таких солдат героями и защитниками, которые с доблестью отдавали долг Родине. Поэтому теперь страна должна выполнить свой долг перед ними, заключил Путин.
ТАСС / Юлия Рыкова