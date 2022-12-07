Путин поручил создать специальный центр по вопросам реабилитации раненых военных

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости расширить возможности реабилитации для раненых военных. По его словам, в правительстве для этого будет создан специальный центр.

"Нужно наладить систему реабилитации и оплаты проезда к месту реабилитации и назад, потому что человек раненый, тем более получивший инвалидность, для него сложно будет или невозможно даже добраться до этих мест реабилитации. Нужно провести целый комплекс работ по этому вопросу", — указал глава государства в ходе встречи по видеосвязи с членами СПЧ.

Путин уточнил, что такую линию работы нужно выделить на уровне замгубернатора по социальным вопросам во всех регионах России, а также создать целую систему поддержки людей, которые нуждаются в помощи со стороны государства.