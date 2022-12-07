ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 декабря 2022, 14:39

Путин поручил создать специальный центр по вопросам реабилитации раненых военных

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости расширить возможности реабилитации для раненых военных. По его словам, в правительстве для этого будет создан специальный центр.

"Нужно наладить систему реабилитации и оплаты проезда к месту реабилитации и назад, потому что человек раненый, тем более получивший инвалидность, для него сложно будет или невозможно даже добраться до этих мест реабилитации. Нужно провести целый комплекс работ по этому вопросу", — указал глава государства в ходе встречи по видеосвязи с членами СПЧ.

Путин уточнил, что такую линию работы нужно выделить на уровне замгубернатора по социальным вопросам во всех регионах России, а также создать целую систему поддержки людей, которые нуждаются в помощи со стороны государства.

Путин поддержал идею создать в Донбассе центр реабилитации для раненых бойцов
Путин поддержал идею создать в Донбассе центр реабилитации для раненых бойцов

Путин уже отмечал, что раненные в ходе спецоперации военнослужащие российских войск должны быть обеспечены всем необходимым для скорейшей реабилитации и этот вопрос сегодня необходимо держать в зоне особого внимания. Глава государства назвал таких солдат героями и защитниками, которые с доблестью отдавали долг Родине. Поэтому теперь страна должна выполнить свой долг перед ними, заключил Путин.

BannerImage

ТАСС / Юлия Рыкова

Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Путин
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar