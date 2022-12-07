Глава СПЧ заявил о бездействии международных правозащитных институтов

Международные правозащитные организации, которые призваны защищать права и интересы граждан, не работают. Об этом заявил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая проходит в режиме видеоконференции.

По его словам, СПЧ ещё до начала спецоперации на Украине фиксировал преступления киевского режима в отношении мирного населения. Документы с фактами были направлены на более чем 1800 адресов, в том числе и в международные правозащитные организации.

"На данный момент в них зафиксировано 4334 прилёта снарядов и ракет ВСУ в Донецке, Иловайске, Горловке, Макеевке, Рубежном, Сватове и других населённых пунктах. Эти обстрелы производились не в ходе боевых действий, их целями были не военные объекты, а мирное население", — доложил Фадеев президенту.

Кроме того, в данные организации направлялись сведения о казнях российских военнопленных, а также о преследовании мирных жителей в Херсоне. На них приходили ответы из Ватикана, Красного Креста, а также от депутатов парламентов европейских стран. Однако реакции по запросам российской стороны от международных правозащитных организаций получено не было, сказал глава СПЧ.

"Международные институты защиты прав человека политизированы и ангажированы, фактически они не выполняют своих функций", — добавил глава СПЧ.

Сегодня на встрече члены Совета рассказывают о работе в 2022 году, в частности о различных аспектах правозащитного содействия проведению СВО и интеграции новых субъектов Федерации. Кроме того, запланирован обмен мнениями по широкому кругу вопросов, относящихся к деятельности СПЧ.