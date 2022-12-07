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Регион
Опубликовано 7 декабря 2022, 14:27
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Путин объяснил, почему в дополнительной мобилизации нет необходимости

Путин: Разговоры о дополнительной мобилизации не имеют смысла

Разговоры о каких-либо дополнительных мобилизационных мероприятиях в России не идут, необходимости для государства и Минобороны в них нет никакой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин и наглядно объяснил, почему никаких новых "волн" мобилизации не будет.

По словам главы государства, из 300 тысяч мобилизованных только 150 тысяч находятся непосредственно в зоне проведения спецоперации. А из этих 150 тысяч только половина — 77 тысяч — в боевых подразделениях. Остальные же находятся на вторых-третьих рубежах, выполняя функции войск территориальной обороны или проходят дополнительную подготовку.

Оставшиеся 150 тысяч не находятся в зоне СВО вообще — они до сих пор проходят обучение на полигонах и в учебных центрах Минобороны. Как подчеркнул Владимир Путин, это боевой резерв.

"В нынешних условиях разговоры о дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла и необходимости для государства и Министерства обороны в этом на сегодняшний день нет никакой", — резюмировал президент.

Песков: Информации о новых волнах мобилизации нет, Путин объявил о её завершении
Песков: Информации о новых волнах мобилизации нет, Путин объявил о её завершении

Напомним, 21 сентября Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, в рамках которой планировалось призвать 300 тысяч человек. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту о завершении набора граждан. Военкоматы продолжат доукомплектование войск только за счёт приёма добровольцев и желающих служить по контракту. При этом Дмитрий Песков уже ранее уточнял, что отдельного указа о завершении частичной мобилизации не требуется.

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ТАСС / POOL / Михаил Метцель

Александр Юнашев
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