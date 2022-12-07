Путин объяснил, почему в дополнительной мобилизации нет необходимости

Разговоры о каких-либо дополнительных мобилизационных мероприятиях в России не идут, необходимости для государства и Минобороны в них нет никакой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин и наглядно объяснил, почему никаких новых "волн" мобилизации не будет.

По словам главы государства, из 300 тысяч мобилизованных только 150 тысяч находятся непосредственно в зоне проведения спецоперации. А из этих 150 тысяч только половина — 77 тысяч — в боевых подразделениях. Остальные же находятся на вторых-третьих рубежах, выполняя функции войск территориальной обороны или проходят дополнительную подготовку.

Оставшиеся 150 тысяч не находятся в зоне СВО вообще — они до сих пор проходят обучение на полигонах и в учебных центрах Минобороны. Как подчеркнул Владимир Путин, это боевой резерв.