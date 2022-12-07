Путин заявил, что в российских подразделениях нет проблем с дезертирством

Проблемы с дезертирством из российских подразделений в зоне специальной военной операции не существует. Об этом заявил в среду президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

По словам главы государства, единичные случаи, когда люди покидали боевые позиции, случаются, но сейчас их "всё меньше". Такое поведение, по мнению Путина, вполне объяснимо: человек, которые попадает в зону боевых действий, "не может не испытывать определённых чувств". Но подавляющее большинство солдат возвращались к своим боевым задачам, причём даже после ранений.

"Такой проблемы в зоне специальной военной операции не существует. Да, такие случаи бывали. Любой нормальный человек, который попадает в ситуацию, когда пули летят и снаряды падают, он не может даже на физиологическом уровне не обращать внимания. Но происходит период адаптации, и ребята воюют блестяще", — заключил российский лидер.