В ЮНИСЕФ призвали удалить данные детей с украинского сайта "Миротворец"
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) призвал к удалению личных данных детей с украинского сайта "Миротворец", сообщили РИА "Новости" в пресс-службе организации.
"Мы призываем все стороны предпринять шаги для защиты интересов детей в соответствии с международным законодательством о правах ребёнка. Сюда относится призыв удалить имена и информацию о детях с веб-сайта "Миротворец", — заявили журналистам.
Там подчеркнули, что публикация информации о несовершеннолетних подвергает их рискам и поэтому неприемлема.
Ранее постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что РФ ждёт реакции ЮНИСЕФ на данные 327 детей, выложенные на сайте "Миротворец". Дипломат отметил, что такие "наводки" могут грозить преследованием или даже физическим устранением.
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