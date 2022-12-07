В ЮНИСЕФ призвали удалить данные детей с украинского сайта "Миротворец"

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) призвал к удалению личных данных детей с украинского сайта "Миротворец", сообщили РИА "Новости" в пресс-службе организации.

"Мы призываем все стороны предпринять шаги для защиты интересов детей в соответствии с международным законодательством о правах ребёнка. Сюда относится призыв удалить имена и информацию о детях с веб-сайта "Миротворец", — заявили журналистам.

Там подчеркнули, что публикация информации о несовершеннолетних подвергает их рискам и поэтому неприемлема.