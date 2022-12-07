Путин похвалил членов СПЧ за борьбу с фейками зарубежных СМИ о спецоперации

Члены Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) внесли огромную роль в борьбу с фейками о специальной военной операции, которую транслировали некоторые зарубежные СМИ. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на встрече с обновлённым составом СПЧ в режиме видеоконференции.

По словам президента страны, члены СПЧ совместно с руководителем Валерием Фадеевым с первых дней проведения специальной военной операции на Украине заняли "абсолютно чёткую гражданскую позицию". Путин подчеркнул, что работа Совета по отстаиванию прав людей, проживающих в Донбассе, культурного наследия и традиционных ценностей имеет огромное значение. Важно, что члены организации "продолжают разоблачать преступления нацистского режима, который утвердился в соседней стране", добавил глава государства.

"[Члены СПЧ] разъясняют истинные причины и необходимость проведения специальной военной операции, борются с откровенным расизмом и агрессивной русофобией, с наглой ложью и подлыми, без всякого преувеличения подлыми подделками, которые распространяются зарубежными СМИ и другими пропагандистскими ресурсами", — указал российский лидер.

Сегодня на встрече члены совета расскажут о работе в 2022 году, в частности, о различных аспектах правозащитного содействия проведению СВО и интеграции новых субъектов Федерации. Кроме того, запланирован обмен мнениями по широкому кругу вопросов, относящихся к деятельности СПЧ.