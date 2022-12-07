Путин обещал разобраться с оставшимися вопросами экипировки участников СВО

Президент России Владимир Путин обещал как можно быстрее разобраться с имеющимися до сих пор вопросами по снаряжению для участников спецоперации. Внимание главы государства на подобные случаи обратил глава СПЧ Валерий Фадеев.

"По поводу проблем с экипировкой — мне казалось, что всё уже решено. Тем не менее если где-то что-то ещё требует особого внимания нашего, то я бы просил дать дополнительную информацию, мы обязательно с этим разберёмся как можно быстрее", — обратился глава государства к Фадееву в рамках встречи членов совета с президентом.