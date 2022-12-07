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7 декабря, 14:08

Путин: СПЧ мог бы стать эффективной международной площадкой по защите прав человека

Президент РФ Владимир Путин предположил, что российский СПЧ мог бы стать эффективной международной площадкой по защите прав человека.

"Наш совет как институт, работающий с широким кругом общественных организаций в России и за рубежом, мог бы стать эффективной международной площадкой, где бы обсуждалась проблематика прав человека и их защиты в современном мире", — сказал глава государства в ходе встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

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Сегодня у президента проходит встреча с Советом по развитию гражданского общества и правам человека. Как ранее сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, возможность высказаться будет у всех участников заседания. При этом представитель Кремля отметил, что никакого стоп-листа по вопросам Владимиру Путину быть не может.

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kremlin.ru

Александр Юнашев
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