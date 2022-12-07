Ответы на эти вопросы покажут, готов ли ваш спутник к семье и совместной жизни

Есть шесть вопросов, которые обязательно стоит задать избраннику до брака. Как рассказал РИАМО психолог Александр Шахов, получив ответы на них, можно понять, насколько серьёзно относится спутник к отношениям и готов ли он к совместной жизни.

Первым делом стоит спросить, чего ваш спутник добился и чем он гордится. Если мужчине уже исполнилось 25–30 лет, он с лёгкостью ответит на этот вопрос, ведь главные жизненные успехи он определяет сам. А вот если избранник замнётся с ответом, это будет тревожным сигналом, пояснил врач.

Нужно также поинтересоваться у любимого, нравится ли ему его профессия. По словам психолога, ответ на этот вопрос показывает, может ли мужчина реализоваться в жизни. Ведь, если он занимается нелюбимым делом, это значит, что и развиваться он также не будет.

Шахов также рекомендует узнать, какую сумму зарабатывает избранник. Не обладая данной информацией, будущая невеста "покупает кота в мешке". Поэтому важно знать данные о его материальном положении, а также приглядываться к его внешнему виду и хобби.

Психолог советует узнать, какую сумму зарабатывает избранник, ведь, не обладая данной информацией, будущая невеста "покупает кота в мешке". Фото © Unsplash

"Первые три вопроса позволят определить, насколько перед вами зрелая и состоявшаяся личность. Если мужчина не сможет на них ответить, значит, он ещё не готов создавать семью — ему предстоит разобраться в себе. Следующие вопросы помогут определить, готов ли мужчина к отношениям", — объяснил психолог.

Не будет лишним узнать, какие в целом у вашего партнёра планы на жизнь. Может быть, он мечтает переехать в другой город или отправиться в путешествие, а вас в его планах нет. А узнав, какая у избранника жизненная цель, вы поймёте, насколько адекватно он оценивает собственные способности.

Стоит узнать, какие у вашего партнёра планы и цели на жизнь. Возможно, он видит собственное будущее без вас. Фото © Unsplash

Вопрос, "для чего тебе семья", может заставить будущего жениха задуматься или же застать врасплох. Ведь многие мужчины не осознают всю ценность семьи и не понимают, зачем вообще она нужна. В заключение психолог порекомендовал задать эти шесть вопросов мужу: по его мнению, вы узнаете много чего нового.