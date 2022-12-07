Ответы на эти вопросы покажут, готов ли ваш спутник к семье и совместной жизни
Психолог Шахов назвал 6 вопросов, которые женщина должна задать избраннику до свадьбы
Есть шесть вопросов, которые обязательно стоит задать избраннику до брака. Как рассказал РИАМО психолог Александр Шахов, получив ответы на них, можно понять, насколько серьёзно относится спутник к отношениям и готов ли он к совместной жизни.
Первым делом стоит спросить, чего ваш спутник добился и чем он гордится. Если мужчине уже исполнилось 25–30 лет, он с лёгкостью ответит на этот вопрос, ведь главные жизненные успехи он определяет сам. А вот если избранник замнётся с ответом, это будет тревожным сигналом, пояснил врач.
Нужно также поинтересоваться у любимого, нравится ли ему его профессия. По словам психолога, ответ на этот вопрос показывает, может ли мужчина реализоваться в жизни. Ведь, если он занимается нелюбимым делом, это значит, что и развиваться он также не будет.
Шахов также рекомендует узнать, какую сумму зарабатывает избранник. Не обладая данной информацией, будущая невеста "покупает кота в мешке". Поэтому важно знать данные о его материальном положении, а также приглядываться к его внешнему виду и хобби.
Психолог советует узнать, какую сумму зарабатывает избранник, ведь, не обладая данной информацией, будущая невеста "покупает кота в мешке".
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"Первые три вопроса позволят определить, насколько перед вами зрелая и состоявшаяся личность. Если мужчина не сможет на них ответить, значит, он ещё не готов создавать семью — ему предстоит разобраться в себе. Следующие вопросы помогут определить, готов ли мужчина к отношениям", — объяснил психолог.
Не будет лишним узнать, какие в целом у вашего партнёра планы на жизнь. Может быть, он мечтает переехать в другой город или отправиться в путешествие, а вас в его планах нет. А узнав, какая у избранника жизненная цель, вы поймёте, насколько адекватно он оценивает собственные способности.
Стоит узнать, какие у вашего партнёра планы и цели на жизнь. Возможно, он видит собственное будущее без вас.
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Вопрос, "для чего тебе семья", может заставить будущего жениха задуматься или же застать врасплох. Ведь многие мужчины не осознают всю ценность семьи и не понимают, зачем вообще она нужна. В заключение психолог порекомендовал задать эти шесть вопросов мужу: по его мнению, вы узнаете много чего нового.
Ранее психолог Станислав Самбурский рассказал, почему идея отказаться от секса до брака может быть плохой и как она может отразиться на дальнейшей семейной жизни партнёров. Плюсов в интимной близости до брака, по мнению психолога, гораздо больше, чем минусов. Кроме того, эксперт сослался на пирамиду Маслоу, согласно которой сексуальный контакт наравне с едой и сном входит в число основных потребностей человека.
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