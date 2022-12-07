Франция и Германия подговорили страны ЕС ослабить санкции против России

Группа из шести стран ЕС во главе с Францией и Германией призвала Еврокомиссию изменить антироссийские санкции, чтобы они не мешали поставкам продовольствия и удобрений. По их мнению, предоставленные рекомендации по разрешению провоза товаров недостаточно надёжны, чтобы гарантировать правовую защиту, пишет газета Financial Times.

"Текущая правовая ситуация способствует критике санкций, которые фактически препятствуют торговле продовольствием и удобрениями", — отмечается в обращении Франции, ФРГ, Нидерландов, Испании, Бельгии и Португалии.

Авторы указали на частые непредвиденные задержки грузов в европейских портах, которые происходят из-за боязни сотрудничества компаний с российскими группами на фоне санкций. По их мнению, сложилась "нежелательная" ситуация, когда ЕС относится к сельскохозяйственным сделкам с Россией строже, чем США и Великобритания. Причём, как отмечается в документе, подобное положение противоречит общей политике ЕС в области продовольственной безопасности.

Так, представители шестёрки просят уточнить некоторые моменты по поводу санкций и внести коррективы, которые освободят от ответственности "средства или экономические ресурсы", необходимые для закупки, импорта, экспорта или транспортировки сельскохозяйственной и продовольственной продукции. Как пишет газета, в ЕС полным ходом идёт подготовка к обсуждению девятого пакета антироссийский санкций, которое ряд государств и хотят использовать в своих целях.