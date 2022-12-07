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7 декабря, 14:01

Путин: Запад использует доктрину прав человека для разрушения суверенитета государств

Запад использует доктрину прав человека для разрушения суверенитета государств и поддержки своего доминирования. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, встречаясь с обновлённым составом Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

"Мы видим, что доктрина прав человека используется для разрушения суверенитета государств, для оправдания западного политического, финансово-экономического и идеологического доминирования", отметил глава государства.

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А ранее во время выступления на Всероссийском съезде судей президент Владимир Путин напомнил, что права и свободы граждан РФ зафиксированы в конституции. Он призвал судей не забывать о них.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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