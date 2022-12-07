Путин: Запад использует доктрину прав человека для разрушения суверенитета государств

Запад использует доктрину прав человека для разрушения суверенитета государств и поддержки своего доминирования. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, встречаясь с обновлённым составом Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

"Мы видим, что доктрина прав человека используется для разрушения суверенитета государств, для оправдания западного политического, финансово-экономического и идеологического доминирования", — отметил глава государства.