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7 декабря, 13:49

Хирург назвал 8 осложнений после блефаропластики и простые способы их избежать

Пластический хирург Вдовин раскрыл, какие бывают осложнения после блефаропластики

Коррекция век относится к разряду достаточно простых, малотравматичных хирургических вмешательств, риск осложнений после которых минимален. Тем не менее проблемы после блефаропластики возможны, и их причины могут быть разными. О возможных последствиях рассказал Лайфу пластический хирург Александр Вдовин.

Пластический хирург Александр Вдовин. Фото предоставлено Лайфу

Пластический хирург Александр Вдовин. Фото предоставлено Лайфу

Первое — появление эстетических дефектов: к ним относятся асимметрия глаз, заворот нижнего века, эффект "круглых глаз" или заметные послеоперационные рубцы. Может возникнуть и такое функциональное осложнение, как несмыкание век, — причиной может стать иссечение слишком большого количества кожи, что приведёт к синдрому "сухого глаза".

Ещё одним осложнением может стать блефароптоз, с которым сталкиваются многие пациенты. Из-за хирургического вмешательства происходит ослабевание мышц, и, как следствие, происходит нависание верхнего века, объяснил Вдовин. В большинстве случаев эта ситуация разрешается сама собой после заживления тканей и спадания отёчности.

Излишнее слезотечение также может стать последствием неудачной операции, если в процессе были задеты слёзные протоки и произошло образование рубцов, а западение глаз может быть вызвано излишним удалением жира в области верхнего века. Боковой капюшон на верхнем веке может появиться из-за недостаточного иссечения излишков тканей, что приводит к неудовлетворительным результатам вмешательства.

А в случае невыполнения рекомендаций пациент может столкнуться с расхождением швов. При этом спровоцировать это также могут проблемы в шовном материале или аллергия. В этой ситуации возникает риск инфицирования тканей и неправильного последующего их заживления, поэтому стоит обратиться к врачу.

Одним из самых опасных осложнений является кровоизлияние: в этом случае хирург призывает незамедлительно обратиться за медицинской помощью, так как возрастает риск слепоты. Причинами кровоизлияния могут стать повышенное давление и приём антикоагулянтов.

В каждом из перечисленных случаев решением становится повторное вмешательство. Чтобы избежать осложнений, собеседник Лайфа советует выбирать хорошего специалиста и неукоснительно соблюдать все предписания: избегать солярия, бассейнов, саун, не спать с наклонённой вниз головой и на время отказаться от спорта, макияжа, ношения линз. Также важно ограничить употребление соли и алкоголя (они провоцируют отёчность) и снизить любую нагрузку на организм.

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Ранее Лайф называл пять пластических операций, которым хирурги говорят нет. Среди них повторная пластика нижнего века. Такое вмешательство должно быть очень "ювелирным", а малейшая ошибка может привести к неконтролируемому рубцеванию ткани.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко

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