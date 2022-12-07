Более половины россиян не планируют путешествий в Новый год

Более половины россиян (51%) не планируют отправляться на Новый год в путешествие. Такие результаты опроса сервиса поездок и путешествий "Туту.ру" приводит "Газета.ru".

"Такая же доля домоседов была и год назад", — напомнили представители платформы.

И всё же туристические планы на новогодние каникулы есть у 20% опрошенных, которые уже купили билеты и забронировали жильё. Не определились с выбором 12% участников, 9% собираются в путешествие, но сами билеты будут покупать за две недели до предполагаемой даты. Ещё 8% планируют поездку и купят билеты в последний момент.

Большинство самостоятельных путешественников, которые уже приобрели билеты на самолёт, поезд или автобус, собираются в поездку по России.

"В сегменте авиабилетов на внутренние бронирования приходится 88,5% спроса (в прошлом году — 91%). Среди оформленных ж.-д. билетов на внутренние направления пришлось 96% — примерно как и годом ранее. Те, кто купил билеты на автобус, в 78% случаев также отдали предпочтение поездкам внутри России (год назад показатель был 85%)", — сообщили специалисты.