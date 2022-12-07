AmRest продаст рестораны KFC в России более чем за 100 миллионов евро

Владелец сети ресторанов быстрого питания KFC AmRest рассматривает возможность продажи российской части бизнеса местной компании за сумму более чем 100 миллионов евро.

"Мадридский ресторанный оператор AmRest заявил, что согласился продать свой ресторанный бизнес KFC в России за 104,48 миллиона долларов", — пишет агентство Reuters.

AmRest владеет пятой частью ресторанов KFC в России. В качестве потенциального покупателя указывается ресторанно-развлекательная компания Almira. При этом подчёркивается, что до начала спецоперации российский рынок был для KFC одним из основных.