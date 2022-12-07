Газзаев назвал причину вылета сборной Испании с ЧМ в Катаре

Бывший тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев поделился своим взглядом на причины вылета Испании с чемпионата мира в Катаре.

По его словам, испанцы не сделали должных выводов из прошлого ЧМ, а за всю игру команда не проявляла агрессии, увлекалась контролем мяча и не создавала интересных моментов.

"Испанцам не хватает игрока с характером, как у Рамоса или Пуйоля? Эта сборная — хоть молодая, хоть возрастная — должна давать в первую очередь результат. Испания не сделала выводов из прошлого чемпионата мира", — заявил он газете "Спорт-Экспресс".