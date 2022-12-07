Путин: Историю нельзя ни замалчивать, ни позволять использовать против России

Необходимо увековечить память жертв политических репрессий, поскольку исторические факты нельзя замалчивать, но и нельзя позволять использовать их против России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что это сложная и тяжёлая страница в истории нашей страны.

"Что касается увековечения памяти жертв политических репрессий, мы не должны забывать и про эту работу ни в коем случае. <...> История такая, какая она есть. Здесь ничего нельзя замалчивать, ничего нельзя позволять использовать в качестве инструмента для борьбы с Россией вообще, особенно сегодня", — сказал глава государства на заседании Совета по правам человека.