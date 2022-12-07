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7 декабря, 14:14

Всероссийская федерация волейбола не ведёт переговоров о возвращении на международную арену

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) объявила, что не ведёт переговоры о возвращении российских волейболистов на международную спортивную арену. Ситуацию прокомментировал в беседе с изданием "Спорт-Экспресс" генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко.

"По поводу нашего возращения на международную арену мы переговоров не ведём, потому что пока нет повода. Пока действует отстранение, никаких новостей у нас не было", — сказал Яременко.

По его словам, ВФВ недавно получила расписание отборочных турниров к Олимпийским играм и российских команд там нет. При этом существует большая вероятность, что "если перед Олимпиадой в 2024 году до срока, когда определяются последние пять участников по рейтингу FIVB", будет принято решение об участии российской сборной, то мы попадём на соревнования.

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Ранее Лайф писал, что олимпийского чемпиона по волейболу Бутько дисквалифицировали на один год из-за допинга. При этом, по словам агента спортсмена, он добровольно отстранился от участия в тренировках и играх на профессиональном уровне в апреле 2021 года. Позднее выяснилось, что в допинг-пробе волейболиста Бутько нашли то же вещество, что и у Валиевой.

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ТАСС / Zuma / Daniel Felipe Kutepov

Ирина Фальке

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