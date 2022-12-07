Всероссийская федерация волейбола не ведёт переговоров о возвращении на международную арену
Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) объявила, что не ведёт переговоры о возвращении российских волейболистов на международную спортивную арену. Ситуацию прокомментировал в беседе с изданием "Спорт-Экспресс" генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко.
"По поводу нашего возращения на международную арену мы переговоров не ведём, потому что пока нет повода. Пока действует отстранение, никаких новостей у нас не было", — сказал Яременко.
По его словам, ВФВ недавно получила расписание отборочных турниров к Олимпийским играм и российских команд там нет. При этом существует большая вероятность, что "если перед Олимпиадой в 2024 году до срока, когда определяются последние пять участников по рейтингу FIVB", будет принято решение об участии российской сборной, то мы попадём на соревнования.
Ранее Лайф писал, что олимпийского чемпиона по волейболу Бутько дисквалифицировали на один год из-за допинга. При этом, по словам агента спортсмена, он добровольно отстранился от участия в тренировках и играх на профессиональном уровне в апреле 2021 года. Позднее выяснилось, что в допинг-пробе волейболиста Бутько нашли то же вещество, что и у Валиевой.
ТАСС / Zuma / Daniel Felipe Kutepov