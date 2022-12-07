Всероссийская федерация волейбола не ведёт переговоров о возвращении на международную арену

"По поводу нашего возращения на международную арену мы переговоров не ведём, потому что пока нет повода. Пока действует отстранение, никаких новостей у нас не было", — сказал Яременко.

По его словам, ВФВ недавно получила расписание отборочных турниров к Олимпийским играм и российских команд там нет. При этом существует большая вероятность, что "если перед Олимпиадой в 2024 году до срока, когда определяются последние пять участников по рейтингу FIVB", будет принято решение об участии российской сборной, то мы попадём на соревнования.