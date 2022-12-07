Путин заявил о решимости России защищать себя всеми имеющимися средствами
В первую очередь Москва ориентируется на мирные механизмы, однако в случае необходимости готова защищать себя всеми имеющимися средствами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Глава государства отметил, что с российской стороны может быть только один ответ: последовательная борьба за свои национальные интересы. Именно так наша страна и будет поступать, указал Путин.
"Будем это делать разными способами и средствами. Прежде всего, конечно, будем ориентироваться на мирные средства. Но если ничего другого не остаётся, будем защищать себя всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами", — заявил президент.
В ходе встречи с обновлённым составом Совета по развитию гражданского общества и правам человека Путин сделал несколько заявлений. Так, глава государства отметил, что Запад использует доктрину прав человека для разрушения суверенитета государств и поддержки своего доминирования, указал, что историю нельзя ни замалчивать, ни позволять использовать против России, а также пообещал разобраться с оставшимися вопросами экипировки участников СВО.