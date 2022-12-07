Путин заявил о решимости России защищать себя всеми имеющимися средствами

В первую очередь Москва ориентируется на мирные механизмы, однако в случае необходимости готова защищать себя всеми имеющимися средствами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Глава государства отметил, что с российской стороны может быть только один ответ: последовательная борьба за свои национальные интересы. Именно так наша страна и будет поступать, указал Путин.