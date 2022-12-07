Путин рассказал, что не все студенты в Донбассе захотели демобилизоваться
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что даже после подписания указа о демобилизации студентов Донбасса некоторые молодые люди решили продолжить участвовать в специальной военной операции.
"Должен сказать, что не все студенты Донбасса воспользовались этим правом на демобилизацию", — сказал глава государства на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека и вспомнил о разговоре с победителем добровольческой премии "Мы вместе" — руководителе исполкома Народного фронта в ДНР Владимире Тараненко.
Волонтёр заявил российскому лидеру, что решение Путина очень позитивно было воспринято в Донецке и Донбассе в целом. Но Тараненко отметил, что некоторые его товарищи не захотели идти на демобилизацию и продолжают участвовать в боевых действиях.
Ранее Лайф сообщал, что врио главы ДНР Денис Пушилин и врио главы ЛНР Леонид Пасечник подписали указы о демобилизации студентов. Соответствующее распоряжение ранее дал президент РФ Владимир Путин. По его словам, власти должны организовать их возвращение домой для продолжения обучения.