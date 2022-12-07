ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 декабря 2022, 14:37

Путин рассказал, что не все студенты в Донбассе захотели демобилизоваться

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что даже после подписания указа о демобилизации студентов Донбасса некоторые молодые люди решили продолжить участвовать в специальной военной операции.

"Должен сказать, что не все студенты Донбасса воспользовались этим правом на демобилизацию", — сказал глава государства на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека и вспомнил о разговоре с победителем добровольческой премии "Мы вместе" — руководителе исполкома Народного фронта в ДНР Владимире Тараненко.

Волонтёр заявил российскому лидеру, что решение Путина очень позитивно было воспринято в Донецке и Донбассе в целом. Но Тараненко отметил, что некоторые его товарищи не захотели идти на демобилизацию и продолжают участвовать в боевых действиях.

Путин наградил "Волонтёра года", который помог эвакуировать более 30 000 жителей Донбасса
Путин наградил "Волонтёра года", который помог эвакуировать более 30 000 жителей Донбасса

Ранее Лайф сообщал, что врио главы ДНР Денис Пушилин и врио главы ЛНР Леонид Пасечник подписали указы о демобилизации студентов. Соответствующее распоряжение ранее дал президент РФ Владимир Путин. По его словам, власти должны организовать их возвращение домой для продолжения обучения.

BannerImage

kremlin.ru

Андрей Бражников
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика России
  • Политика
  • ДНР
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar