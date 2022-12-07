Путин заявил, что западные правозащитные структуры считают Россию страной второго сорта

Западные правозащитные организации считают Россию страной второго сорта. Такое мнение озвучил президент Владимир Путин, выступая на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в среду.

Глава государства обратил внимание на слова одной из участниц встречи, которая пожаловалась, что на Западе расценивают жителей Донбасса как "людей второго сорта".

"Они не то чтобы этих людей считают людьми второго сорта, они Россию считают страной второго сорта, у которой просто нет вообще права на существование", — продолжил её мысль российский лидер.