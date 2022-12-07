Путин пообещал рассмотреть вопрос о демобилизации врачей в Донбассе

Вопрос демобилизации врачей в Донбассе, в частности протезистов, в ближайшее время будет рассмотрен. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе встречи с обновлённым составом Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которая в эти минуты проходит в режиме видеоконференции.

"Что касается демобилизации некоторых специалистов, в том числе врачей, протезистов, конечно, это нужно рассмотреть, и мы обязательно это сделаем", — сказал он, отвечая на соответствующую просьбу участников совещания.