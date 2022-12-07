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Регион
Опубликовано 7 декабря 2022, 14:41

Путин пообещал рассмотреть вопрос о демобилизации врачей в Донбассе

Вопрос демобилизации врачей в Донбассе, в частности протезистов, в ближайшее время будет рассмотрен. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе встречи с обновлённым составом Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которая в эти минуты проходит в режиме видеоконференции.

"Что касается демобилизации некоторых специалистов, в том числе врачей, протезистов, конечно, это нужно рассмотреть, и мы обязательно это сделаем", — сказал он, отвечая на соответствующую просьбу участников совещания.

Участница "Лидеров России" отправилась врачом-добровольцем в Донбасс
Участница "Лидеров России" отправилась врачом-добровольцем в Донбасс

Также в ходе встречи глава государства Владимир Путин отметил роль членов СПЧ в борьбе с "подлыми подделками зарубежных СМИ". По словам президента страны, члены СПЧ совместно с руководителем Валерием Фадеевым с первых дней проведения специальной военной операции на Украине заняли "абсолютно чёткую гражданскую позицию". Важно, что члены организации "продолжают разоблачать преступления нацистского режима, который утвердился в соседней стране".

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kremlin.ru

Александр Юнашев
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