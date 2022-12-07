Путин обратил внимание на замалчивание ударов ВСУ по жилым кварталам в Донбассе
Президент России Владимир Путин назвал ужасными удары ВСУ по жилым кварталам в Донбассе и всеобщее молчание на этот счёт. Речь об этом зашла в ходе выступления российского лидера в среду на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
"Удары наносятся прямо по жилым кварталам. Ну не может об этом никто не знать. Все молчат. Как будто ничего не происходит. Это, конечно, ужасно", — посетовал Путин.
Западные правозащитные организации, как отметил Путин, не желают замечать трагедию, которая происходит в Донбассе вот уже восемь лет. По мнению российского лидера, это говорит о том, что данные организации создавались не как инструмент борьбы за права человека, а как инструмент влияния на внутреннюю политику России и других стран бывшего Советского Союза.
Напомним, что во вторник, 6 декабря, украинские войска трижды обстреляли центр Донецка из реактивной системы "Град", выпустив в общей сложности 20 снарядов. В результате ударов были повреждены здание бизнес-центра "Центавр плаза" и рынок, здание местного художественного музея, Донецкий национальный технический университет, ряд многоквартирных жилых домов, школа, Спасо-Преображенский кафедральный собор, снаряды прилетели также в район "Донбасс-арены". Несколько человек погибло, в том числе и 29-летняя депутат Народного совета ДНР, волонтёр и поэтесса Мария Пирогова.
Kremlin.ru