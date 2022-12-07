Путин обратил внимание на замалчивание ударов ВСУ по жилым кварталам в Донбассе

Президент России Владимир Путин назвал ужасными удары ВСУ по жилым кварталам в Донбассе и всеобщее молчание на этот счёт. Речь об этом зашла в ходе выступления российского лидера в среду на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

"Удары наносятся прямо по жилым кварталам. Ну не может об этом никто не знать. Все молчат. Как будто ничего не происходит. Это, конечно, ужасно", — посетовал Путин.

Западные правозащитные организации, как отметил Путин, не желают замечать трагедию, которая происходит в Донбассе вот уже восемь лет. По мнению российского лидера, это говорит о том, что данные организации создавались не как инструмент борьбы за права человека, а как инструмент влияния на внутреннюю политику России и других стран бывшего Советского Союза.