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Опубликовано 7 декабря 2022, 14:51

Путин обратил внимание на замалчивание ударов ВСУ по жилым кварталам в Донбассе

Президент России Владимир Путин назвал ужасными удары ВСУ по жилым кварталам в Донбассе и всеобщее молчание на этот счёт. Речь об этом зашла в ходе выступления российского лидера в среду на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

"Удары наносятся прямо по жилым кварталам. Ну не может об этом никто не знать. Все молчат. Как будто ничего не происходит. Это, конечно, ужасно",  посетовал Путин.

Западные правозащитные организации, как отметил Путин, не желают замечать трагедию, которая происходит в Донбассе вот уже восемь лет. По мнению российского лидера, это говорит о том, что данные организации создавались не как инструмент борьбы за права человека, а как инструмент влияния на внутреннюю политику России и других стран бывшего Советского Союза.

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Напомним, что во вторник, 6 декабря, украинские войска трижды обстреляли центр Донецка из реактивной системы "Град", выпустив в общей сложности 20 снарядов. В результате ударов были повреждены здание бизнес-центра "Центавр плаза" и рынок, здание местного художественного музея, Донецкий национальный технический университет, ряд многоквартирных жилых домов, школа, Спасо-Преображенский кафедральный собор, снаряды прилетели также в район "Донбасс-арены". Несколько человек погибло, в том числе и 29-летняя депутат Народного совета ДНР, волонтёр и поэтесса Мария Пирогова.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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