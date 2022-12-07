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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 7 декабря 2022, 14:55
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Путин: Спецоперация — это длительный процесс, но она приносит результаты

Президент России Владимир Путин назвал специальную военную операцию на Украине длительным процессом, который тем не менее принёс значимые результаты для РФ. Об этом он сказал во время встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), которая проходит в режиме видеоконференции.

"Что касается длительного процесса [появления] результатов СВО, то, конечно, это длительный процесс может быть. <…> Появились новые территории. Ну вот, и такой значимый результат для России. Это серьёзные вопросы. Чего уж греха таить, и Азовское море стало внутренним морем РФ, это серьёзные вещи", — сказал Путин.

В ходе встречи с членами СПЧ президент России также объяснил, почему в стране нет необходимости проводить дополнительную мобилизацию граждан. По словам главы государства, на сегодняшний день из 300 тысяч мобилизованных в зоне спецоперации находится лишь половина.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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