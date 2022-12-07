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7 декабря, 15:00

Захват, беспорядки и принц во главе: Раскрыт план задержанных в ФРГ заговорщиков по госперевороту

Spiegel: Задержанные в ФРГ заговорщики планировали захватить бундестаг

Задержанная в Германии группа политических заговорщиков планировала осуществить захват бундестага по образцу аналогичных событий в американском Капитолии в январе 2021 года. Сообщается, что в этом предполагалось задействовать порядка 20 человек, а одним из их лидеров оказался 71-летний Генрих XIII – принц из старинного дворянского рода.

"Депутаты и члены правительства в германском парламенте должны были быть закованы в наручники и задержаны", пишет Spiegel.

После этого по всей стране должны были вспыхнуть массовые беспорядки, а на политическом уровне — создано переходное правительство во главе с принцем. При этом члены группировки были связаны соглашениями о неразглашении, нарушение которых каралось смертной казнью.

Для связи в отсутствие сотовой сети планировалось использовать спутниковые телефоны Iridium, стоящие около 20 тысяч евро. Весь план якобы готовился с ноября 2021 года.

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Обложка ©

ТАСС / IMAGO / Fotostand / Reuhl

Матвей Шандрыголов

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