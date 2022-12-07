Захват, беспорядки и принц во главе: Раскрыт план задержанных в ФРГ заговорщиков по госперевороту
Spiegel: Задержанные в ФРГ заговорщики планировали захватить бундестаг
Задержанная в Германии группа политических заговорщиков планировала осуществить захват бундестага по образцу аналогичных событий в американском Капитолии в январе 2021 года. Сообщается, что в этом предполагалось задействовать порядка 20 человек, а одним из их лидеров оказался 71-летний Генрих XIII – принц из старинного дворянского рода.
"Депутаты и члены правительства в германском парламенте должны были быть закованы в наручники и задержаны", — пишет Spiegel.
После этого по всей стране должны были вспыхнуть массовые беспорядки, а на политическом уровне — создано переходное правительство во главе с принцем. При этом члены группировки были связаны соглашениями о неразглашении, нарушение которых каралось смертной казнью.
Для связи в отсутствие сотовой сети планировалось использовать спутниковые телефоны Iridium, стоящие около 20 тысяч евро. Весь план якобы готовился с ноября 2021 года.
Сегодня утром стало известно о масштабных задержаниях, прошедших в Германии. Правоохранители подозревают сторонников одной из праворадикальных групп в подготовке государственного переворота. Среди них также оказалась одна россиянка. Позже появилась информация, что они якобы пытались заручиться российской поддержкой, однако в Посольстве РФ опровергли данные утверждения.
ТАСС / IMAGO / Fotostand / Reuhl