Провалившийся мятеж: Кто и почему готовил загадочный госпереворот в Берлине
Что скрывается за неудавшейся попыткой переворота в Германии и почему это происходит сейчас, рассказали политологи.
Здание Рейхстага, Берлин, Германия. Обложка © ТАСС / picture alliance / Marc Vorwerk / SULUPRESS.DE
Сегодня информацию о неудавшейся попытке госпереворота растиражировали все немецкие СМИ. Газета Die Zeit сообщила о провале мятежа, в результате которого арестовано 25 человек. В причастности к заговору подозревают ещё 27 человек, все участники — люди за 50+. Три тысячи полицейских с раннего утра обыскивают более 130 домов и квартир по всей стране, а среди фигур, затеявших свержение федерального правительства, захват Рейхстага и Бундестага, много военных, политиков и даже есть потомственные аристократы. Таковы итоги операции немецкого спецназа в 11 регионах страны.
Кто возглавил престарелых заговорщиков
Главная фигура мятежников — 71-летний финансовый консультант, принц Хайнрих Рейсс, который не раз заявлял, что современная ФРГ — колония США. По информации журналистов, Рейсс намеревался стать регентом Генрихом XIII и возглавить Германию. Местом летучек заговорщиков стал охотничий домик аристократа в Тюрингии. В роду принца было много именитых предшественников: Генрих фон Плауэн возглавлял Тевтонский орден, супруги британских королей, а также многочисленные потомки от браков с российским правящим домом. Кстати, название династии Рейс означает "русский".
Полиция Франкфурта-на-Майне провела обыски у членов праворадикального движения "Граждане Рейха". На фото: задержание подозреваемого после обыска, 7 декабря 2022 года. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance / Boris Roessler
Немецкий офицер-десантник в отставке Рюдигер фон П. — ещё один центральный персонаж заговора. Его единомышленники — немецкие спецназовцы, в том числе действующие офицеры KSK из бундесвера.
Любопытно, что микс из немецкой аристократии, спецназовцев и политиков, среди которых бывший член парламента от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) 58-летняя Биргит Мальсак-Винкеманн и судья из Берлина, выглядит не очень жизнеспособно. Заговорщики-рейхсбюргеры планировали вернуть конституционный строй времён кайзеровской Германии.
Идеология рейхсбюргеров строится на непризнании ФРГ как государства. Они называют себя гражданами "Немецкого рейха", нередко имеют альтернативные удостоверения личности имперского образца и особые водительские права, отметила историк, научный сотрудник Института международных исследований (ИМИ) МГИМО Евгения Пименова. Рейхсбюргеры считают ФРГ "корпорацией", искусственно созданной после 1945 года союзниками во главе "с американской оккупационной администрацией".
— Объективно говоря, рейхсбюргеры — это маргинальное и — в масштабах страны — не слишком многочисленное движение. Раньше их вообще принято было считать "городскими сумасшедшими". Однако в последние годы их потенциал агрессии реально нарастал, в их рядах множилось число реальных правых экстремистов, они начали периодически нападать на сотрудников правоохранительных органов, угрожать региональным чиновникам, получая за это реальные сроки
— В широком смысле такая деструктивная ностальгия по империи — выплеск копившегося глубинного общественного недовольства внешней политикой Германии, реакция на последовательную "американизацию" немецкого общества и германской политики. Ведь и помимо рейхсбюргеров есть немало движений, призывающих к созданию более сильной и менее зависимой от идеи трансатлантической солидарности Германии. Среди них, например, адепты "прусской идеи". Почему это произошло именно сейчас? На фоне экономических проблем, а также в контексте тех военных и политических дискуссий, которые ведутся в немецком обществе относительно украинского кризиса, эти внутренние противоречия особенно обострились, — отмечает Пименова.
По словам политолога, было бы большим упрощением считать, что планировавшийся захват Рейхстага стал бы реальным переворотом.
— Это скорее яркая и символическая пиар-акция, призванная иметь устрашающий эффект для мейнстримных политиков. Однако в любом случае это серьёзный сигнал, свидетельствующий о серьёзных процессах внутри германского общества.
Что это означает для Германии
В заявлениях Прокуратуры ФРГ сообщается о том, что подозреваемые в подготовке госпереворота якобы связывались с представителями России, но не получили поддержки. Представитель президента Дмитрий Песков прокомментировал эти сообщения, отметив, что "ни о какой причастности России к ситуации не может быть речи, власти ФРГ сами это констатируют".
В ФРГ задержали 25 человек по подозрению в подготовке госпереворота, 7 декабря, 2022 года. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance / Bodo Schackow
Одними из главных заговорщиков стали ранее сотрудничавший с партией "Альтернатива для Германии" аристократ и группа отставных и действующих офицеров, которые считали, что действия правительства ведут страну к гибели и необходимо радикально пересмотреть внутреннюю и внешнюю политику, чтобы остановить деиндустриализацию страны, отметил глава "Евразийского аналитического клуба" Никита Мендкович.
Сама форма заговора выглядела достаточно комично, учитывая, что у них не было никаких планов захвата власти, лишь общие идеи нападения на чиновников. Тем не менее участие военных и достаточно обеспеченных людей из элитных кругов Германии говорит, что будущим страны многие обеспокоены. Они наблюдают перспективу катастрофы и пытаются её в меру своего понимания предотвратить
Политолог Алексей Мартынов отметил, что позиция немецких элит — "перед тем как дать в морду, нужно попросить закурить" — уже погубила ФРГ. Главную роль в этом конфликте интересов играет недееспособность нынешнего Правительства Германии и политика Америки, которая диктует Берлину невыгодный для него курс. Вероятно, тенденции политической турбулентности уже не остановить и рано или поздно немецкому руководству придётся менять свою позицию.