Провалившийся мятеж: Кто и почему готовил загадочный госпереворот в Берлине Что скрывается за неудавшейся попыткой переворота в Германии и почему это происходит сейчас, рассказали политологи. 7 декабря, 13:28 Здание Рейхстага, Берлин, Германия. Обложка © ТАСС / picture alliance / Marc Vorwerk / SULUPRESS.DE

Сегодня информацию о неудавшейся попытке госпереворота растиражировали все немецкие СМИ. Газета Die Zeit сообщила о провале мятежа, в результате которого арестовано 25 человек. В причастности к заговору подозревают ещё 27 человек, все участники — люди за 50+. Три тысячи полицейских с раннего утра обыскивают более 130 домов и квартир по всей стране, а среди фигур, затеявших свержение федерального правительства, захват Рейхстага и Бундестага, много военных, политиков и даже есть потомственные аристократы. Таковы итоги операции немецкого спецназа в 11 регионах страны.

Кто возглавил престарелых заговорщиков

Главная фигура мятежников — 71-летний финансовый консультант, принц Хайнрих Рейсс, который не раз заявлял, что современная ФРГ — колония США. По информации журналистов, Рейсс намеревался стать регентом Генрихом XIII и возглавить Германию. Местом летучек заговорщиков стал охотничий домик аристократа в Тюрингии. В роду принца было много именитых предшественников: Генрих фон Плауэн возглавлял Тевтонский орден, супруги британских королей, а также многочисленные потомки от браков с российским правящим домом. Кстати, название династии Рейс означает "русский".

Полиция Франкфурта-на-Майне провела обыски у членов праворадикального движения "Граждане Рейха". На фото: задержание подозреваемого после обыска, 7 декабря 2022 года. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance / Boris Roessler

Немецкий офицер-десантник в отставке Рюдигер фон П. — ещё один центральный персонаж заговора. Его единомышленники — немецкие спецназовцы, в том числе действующие офицеры KSK из бундесвера.

Любопытно, что микс из немецкой аристократии, спецназовцев и политиков, среди которых бывший член парламента от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) 58-летняя Биргит Мальсак-Винкеманн и судья из Берлина, выглядит не очень жизнеспособно. Заговорщики-рейхсбюргеры планировали вернуть конституционный строй времён кайзеровской Германии.

Идеология рейхсбюргеров строится на непризнании ФРГ как государства. Они называют себя гражданами "Немецкого рейха", нередко имеют альтернативные удостоверения личности имперского образца и особые водительские права, отметила историк, научный сотрудник Института международных исследований (ИМИ) МГИМО Евгения Пименова. Рейхсбюргеры считают ФРГ "корпорацией", искусственно созданной после 1945 года союзниками во главе "с американской оккупационной администрацией".

— Объективно говоря, рейхсбюргеры — это маргинальное и — в масштабах страны — не слишком многочисленное движение. Раньше их вообще принято было считать "городскими сумасшедшими". Однако в последние годы их потенциал агрессии реально нарастал, в их рядах множилось число реальных правых экстремистов, они начали периодически нападать на сотрудников правоохранительных органов, угрожать региональным чиновникам, получая за это реальные сроки Евгения Пименова Историк, политолог, научный сотрудник Института международных исследований (ИМИ) МГИМО

— В широком смысле такая деструктивная ностальгия по империи — выплеск копившегося глубинного общественного недовольства внешней политикой Германии, реакция на последовательную "американизацию" немецкого общества и германской политики. Ведь и помимо рейхсбюргеров есть немало движений, призывающих к созданию более сильной и менее зависимой от идеи трансатлантической солидарности Германии. Среди них, например, адепты "прусской идеи". Почему это произошло именно сейчас? На фоне экономических проблем, а также в контексте тех военных и политических дискуссий, которые ведутся в немецком обществе относительно украинского кризиса, эти внутренние противоречия особенно обострились, — отмечает Пименова.

По словам политолога, было бы большим упрощением считать, что планировавшийся захват Рейхстага стал бы реальным переворотом. — Это скорее яркая и символическая пиар-акция, призванная иметь устрашающий эффект для мейнстримных политиков. Однако в любом случае это серьёзный сигнал, свидетельствующий о серьёзных процессах внутри германского общества.

Что это означает для Германии

В заявлениях Прокуратуры ФРГ сообщается о том, что подозреваемые в подготовке госпереворота якобы связывались с представителями России, но не получили поддержки. Представитель президента Дмитрий Песков прокомментировал эти сообщения, отметив, что "ни о какой причастности России к ситуации не может быть речи, власти ФРГ сами это констатируют".

В ФРГ задержали 25 человек по подозрению в подготовке госпереворота, 7 декабря, 2022 года. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance / Bodo Schackow

Одними из главных заговорщиков стали ранее сотрудничавший с партией "Альтернатива для Германии" аристократ и группа отставных и действующих офицеров, которые считали, что действия правительства ведут страну к гибели и необходимо радикально пересмотреть внутреннюю и внешнюю политику, чтобы остановить деиндустриализацию страны, отметил глава "Евразийского аналитического клуба" Никита Мендкович.

Сама форма заговора выглядела достаточно комично, учитывая, что у них не было никаких планов захвата власти, лишь общие идеи нападения на чиновников. Тем не менее участие военных и достаточно обеспеченных людей из элитных кругов Германии говорит, что будущим страны многие обеспокоены. Они наблюдают перспективу катастрофы и пытаются её в меру своего понимания предотвратить Никита Мендкович Глава "Евразийского аналитического клуба"

Политолог Алексей Мартынов отметил, что позиция немецких элит — "перед тем как дать в морду, нужно попросить закурить" — уже погубила ФРГ. Главную роль в этом конфликте интересов играет недееспособность нынешнего Правительства Германии и политика Америки, которая диктует Берлину невыгодный для него курс. Вероятно, тенденции политической турбулентности уже не остановить и рано или поздно немецкому руководству придётся менять свою позицию.

Авторы Елена Ладилова