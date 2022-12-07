Суд оставил в силе 22-летний приговор советнику главы "Роскосмоса" Сафронову за госизмену

Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве признал законным приговор в виде 22 лет лишения свободы советнику главы "Роскосмоса", журналисту Ивану Сафронову, который был осуждён за государственную измену. Заседание проходило в закрытом режиме.