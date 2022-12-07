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7 декабря, 15:03

Суд оставил в силе 22-летний приговор советнику главы "Роскосмоса" Сафронову за госизмену

Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве признал законным приговор в виде 22 лет лишения свободы советнику главы "Роскосмоса", журналисту Ивану Сафронову, который был осуждён за государственную измену. Заседание проходило в закрытом режиме.

"Приговор в отношении обвиняемого Сафронова признать законным, апелляционную жалобу защиты отклонить", — огласила решение судья. Сегодня приговор вступил в законную силу.

Напомним, что Ивана Сафронова задержали утром 7 июля 2020 года. Его обвинили в передаче секретных сведений за границу. В ноябре 2021 года стало известно, что следователи завершили расследование дела. По данным адвоката обвиняемого, ФСБ считает, что советник главы "Роскосмоса" продал информацию о деятельности ВС России в Сирии. В сентябре его приговорили к 22 годам строгого режима. Этот приговор стал самым суровым в практике российских судов по этой статье за последние годы.

Осуждённый на 22 года Сафронов может рассчитывать на УДО после 14 лет заключения

Осуждённый на 22 года Сафронов может рассчитывать на УДО после 14 лет заключения

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ТАСС / AP / Moscow City Court via

Оксана Попова

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