Суд оставил в силе 22-летний приговор советнику главы "Роскосмоса" Сафронову за госизмену
Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве признал законным приговор в виде 22 лет лишения свободы советнику главы "Роскосмоса", журналисту Ивану Сафронову, который был осуждён за государственную измену. Заседание проходило в закрытом режиме.
"Приговор в отношении обвиняемого Сафронова признать законным, апелляционную жалобу защиты отклонить", — огласила решение судья. Сегодня приговор вступил в законную силу.
Напомним, что Ивана Сафронова задержали утром 7 июля 2020 года. Его обвинили в передаче секретных сведений за границу. В ноябре 2021 года стало известно, что следователи завершили расследование дела. По данным адвоката обвиняемого, ФСБ считает, что советник главы "Роскосмоса" продал информацию о деятельности ВС России в Сирии. В сентябре его приговорили к 22 годам строгого режима. Этот приговор стал самым суровым в практике российских судов по этой статье за последние годы.
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ТАСС / AP / Moscow City Court via