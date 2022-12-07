Гумфронт: зачем волонтёры едут в Донбасс
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7 декабря, 15:13

Композитор и музыкант Андрей Старинцев погиб при обстреле ВСУ центра Донецка

<p>Обложка © <a href="https://vk.com/id29365157?z=photo29365157_457239576/album29365157_00/revhttps://sun9-84.userapi.com/impg/MXzJSKoNU7IWQgJrorY17L9fXLiKdOjJdYg2TA/tKItG8Z16zo.jpg?size=1080x1080&quality=96&sign=95320be22447dd70a5c0312bd6dc2e28&type=album" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Vk / Андрей Старинцев</a></p>

Обложка © Vk / Андрей Старинцев

Композитор и музыкант Андрей Старинцев погиб в Донецке во время ударов ВСУ по центру города. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в Telegram.

"Вчера при обстреле в Донецке погиб мой друг — военнослужащий, композитор, музыкант Андрей Старинцев. Сегодня его нашли под завалами. Не мог с вечера ему дозвониться, предчувствовал, что что-то не то…", — написал Пушилин.

Он выразил соболезнования родственникам погибшего друга и добавил, что всегда будет его помнить.

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Напомним, что во вторник, 6 декабря, украинские войска трижды обстреляли центр Донецка из реактивной системы "Град", выпустив в общей сложности 20 снарядов. В результате ударов были повреждены здание бизнес-центра "Центавр плаза" и рынок, здание местного художественного музея, Донецкий национальный технический университет, ряд многоквартирных жилых домов, школа, Спасо-Преображенский кафедральный собор, снаряды прилетели также в район "Донбасс-арены". Несколько человек погибло, в том числе и 29-летняя депутат Народного совета ДНР, волонтёр и поэтесса Мария Пирогова. Президент наградил Пирогову орденом Мужества посмертно.

Ирина Фальке

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