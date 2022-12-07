Композитор и музыкант Андрей Старинцев погиб при обстреле ВСУ центра Донецка

Композитор и музыкант Андрей Старинцев погиб в Донецке во время ударов ВСУ по центру города. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в Telegram.

"Вчера при обстреле в Донецке погиб мой друг — военнослужащий, композитор, музыкант Андрей Старинцев. Сегодня его нашли под завалами. Не мог с вечера ему дозвониться, предчувствовал, что что-то не то…", — написал Пушилин.

Он выразил соболезнования родственникам погибшего друга и добавил, что всегда будет его помнить.