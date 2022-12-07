Путин: Угроза ядерной войны нарастает, чего греха таить

Россия не сошла с ума и отдаёт себе отчёт в том, что такое ядерное оружие. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в среду.

"Такая угроза нарастает, чего здесь греха таить? Но мы не сошли с ума, мы не собираемся размахивать этим оружием, как бритвой, по всему миру, но оно у нас есть", — сказал российский лидер.

Глава государства напомнил, что Россия рассматривает ядерное оружие как средство защиты, как возможность ответно-встречного удара.