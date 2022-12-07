Путин: Угроза ядерной войны нарастает, чего греха таить
Президент Владимир Путин не стал отрицать нарастающую угрозу ядерной войны
Россия не сошла с ума и отдаёт себе отчёт в том, что такое ядерное оружие. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в среду.
"Такая угроза нарастает, чего здесь греха таить? Но мы не сошли с ума, мы не собираемся размахивать этим оружием, как бритвой, по всему миру, но оно у нас есть", — сказал российский лидер.
Глава государства напомнил, что Россия рассматривает ядерное оружие как средство защиты, как возможность ответно-встречного удара.
"Стратегия наша применения средств защиты — а именно как защиту мы рассматриваем оружие массового поражения, ядерное оружие — она вся настроена вокруг так называемого ответно-встречного удара, то есть когда по нам наносится удар, мы наносим в ответ", — подчеркнул президент.
Ранее президент России отмечал, что Америка — единственная в мире страна, которая дважды применила ядерное оружие против другого государства. В другом своём выступлении Путин утверждал, что, пока ядерное оружие существует, всегда есть опасность его применения. Вместе с тем, по словам российского лидера, в ядерном ударе по Украине нет смысла ни с политической, ни с военной точки зрения. Путин отметил, что Москва неспроста обнародовала данные спецслужб о создании Киевом "грязной бомбы" для провокации. Кремль даже знает, где приблизительно она делается, имеющиеся на Украине технологии позволяют это сделать.
Kremlin.ru