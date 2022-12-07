Гумфронт: зачем волонтёры едут в Донбасс
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 декабря, 15:20

Путин анонсировал дополнительные выплаты медикам с января

Путин: Медики первичного звена начнут получать допвыплаты с января 2023 года

Медики первичного звена с января 2023 года начнут получать дополнительные выплаты, заявил в ходе встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) президент России Владимир Путин. Их размер будет варьироваться в диапазоне от 4,5 до 18,5 тысячи рублей.

"С января следующего года я просил правительство начать дополнительные выплаты медикам, работающим в первичном звене здравоохранения, в центральных районных больницах, в районных больницах и в системе скорой помощи. Дополнительные выплаты от 4,5 до 18,5 тысячи рублей", сообщил он.

Глава государства пояснил, что размер доплат будет зависеть о должности и выполняемых медработником функций. Помимо этого президент согласился с необходимостью совершенствования системы оплаты труда таких сотрудников здравоохранения.

Путин поддержал идею создать в Донбассе центр реабилитации для раненых бойцов

Путин поддержал идею создать в Донбассе центр реабилитации для раненых бойцов

Также в ходе встречи Владимир Путин поручил создать специальный центр по реабилитации раненых военных. По его словам, по этому вопросу необходимо провести целый комплекс работ.

Обложка ©

Kremlin.ru

Матвей Шандрыголов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров