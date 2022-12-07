"Спят и видят": Путин указал на мечты Польши о захвате Западной Украины
Путин заявил, что в Польше "спят и видят" возвращение западных земель Украины
Националистические элементы в Польше только "спят и видят", как вернут западные области Украины, которые отошли Киеву по итогам Второй мировой войны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
"Забрать западные территории, которые Украина получила в результате решения Иосифа Виссарионовича Сталина после Второй мировой войны. <...> Ну, конечно, националистические элементы в Польше спят и видят, [как] вернуть эти территории. И к этому будут стремиться, что бы кто ни говорил", — подчеркнул Путин.
Российский лидер подчеркнул, что "нисколько не сомневается в том, что к этому в конце концов и будут вести дело". Путин в этой связи отметил, что единственным настоящим гарантом суверенитета и территориальной целостности Украины могла быть только Россия. Обсуждения этого — дело уже будущих властей Незалежной, заметил он.