Путин указал на "плевки в лицо" от Запада в ответ на требования России

"Что происходило все эти годы? Законные интересы людей, которые там (в Донбассе. — Прим. Лайфа) проживали, и законные интересы России по защите этих людей игнорировались. На все наши требования в ответ мы получали только плевки в лицо. Это и есть скрытая форма русофобии, она всегда была, к сожалению, в некоторых кругах на Западе или у наших соседей, я имею в виду националистические круги той же Украины", — сказал он.