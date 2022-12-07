Журналист Вышинский предложил Путину внести в УК статью о русофобии

Президенту России Владимиру Путину предложили внести в Уголовный кодекс статью о русофобии в ходе онлайн-заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). С этой идеей выступил журналист, член СПЧ Кирилл Вышинский.

"Предлагаю внести в Уголовный кодекс РФ либо дополнение, либо статью о русофобии, определить меру ответственности. Вроде выглядит наивно: кто испугается в Париже и Берлине? Но существуют соглашения о международной правовой помощи. Правовая оценка никогда не бывает лишней", — высказался Вышинский.