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7 декабря, 15:46

Журналист Вышинский предложил Путину внести в УК статью о русофобии

Президенту России Владимиру Путину предложили внести в Уголовный кодекс статью о русофобии в ходе онлайн-заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). С этой идеей выступил журналист, член СПЧ Кирилл Вышинский.

"Предлагаю внести в Уголовный кодекс РФ либо дополнение, либо статью о русофобии, определить меру ответственности. Вроде выглядит наивно: кто испугается в Париже и Берлине? Но существуют соглашения о международной правовой помощи. Правовая оценка никогда не бывает лишней", — высказался Вышинский.

Путин: СПЧ мог бы стать эффективной международной площадкой по защите прав человека

Путин: СПЧ мог бы стать эффективной международной площадкой по защите прав человека

В ходе встречи также прозвучал ряд заявлений от Владимира Путина. Так, президент отметил, что западные правозащитные организации считают Россию страной второго сорта, у которой "нет вообще права на существование".

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ТАСС / Анвар Галеев

Матвей Шандрыголов

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