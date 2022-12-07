Гумфронт: зачем волонтёры едут в Донбасс
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7 декабря, 15:55

Путин: Россия не передавала никому своё ядерное оружие, в отличие от США

Россия, в отличие от США, никогда не передавала третьим странам своё ядерное оружие. Такое заявление в ходе встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) сделал президент РФ Владимир Путин.

"Так называемое тактическое ядерное американское оружие в большом количестве расположено на европейской территории. Мы никому наше ядерное оружие не передавали и не передаём. Но, естественно, своих союзников будем защищать всеми имеющимися у нас средствами, если это потребуется", — сказал глава государства.

Путин: Угроза ядерной войны нарастает, чего греха таить

Путин: Угроза ядерной войны нарастает, чего греха таить

Также в ходе встречи Владимир Путин напомнил, что войну на Украине в 2014 году начала не Россия, а новые киевские власти, пришедшие после госпереворота. Целью агрессии было подавление волеизъявления людей, проживавших в Донбассе.

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Kremlin.ru

Матвей Шандрыголов

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