Тренер сборной Германии сохранил работу, несмотря на провал на ЧМ-2022
Флик останется на посту тренера сборной Германии и будет готовить команду к Евро-2024
Главный тренер сборной Германии по футболу Ханс-Дитер Флик останется на посту и будет готовить национальную команду к домашнему чемпионату Европы 2024 года. Об этом рассказал президент Немецкого футбольного союза (DFB) Бернд Нойендорф.
"Мы убеждены, что проведение чемпионата Европы 2024 года в нашей стране — это прекрасная возможность для футбола в Германии. Наша цель — сделать этот турнир спортивно успешным. Мы полностью уверены во Флике, он справится с этой задачей вместе со своей командой", — приводит слова Нойендорфа официальный сайт DFB.
При этом сам Флик заявил, что он вместе с командой с оптимизмом смотрит на предстоящий домашний турнир. По словам наставника, сборная Германии может добиться гораздо большего, чем показала на ЧМ-2022 в Катаре.
"Мы упустили прекрасную возможность. Мы извлечём из этого уроки. Я уверен в совместном пути, который мы согласовали сегодня с Нойендорфом и Ватцке (вице-президент DFB. — Прим. Лайфа). Мы все хотим, чтобы на домашнем чемпионате Европы 2024 года Германия вновь сплотилась с национальной командой", — отметил Флик.
Лайф напоминает: сборная Германии не сумела выйти в плей-офф на втором чемпионате мира подряд. На мундиале в Катаре немцы заняли третье место в группе E, пропустив вперёд команды Японии и Испании.
ТАСС / DPA / Christian Charisius