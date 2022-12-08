Тренер сборной Германии сохранил работу, несмотря на провал на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Германии по футболу Ханс-Дитер Флик останется на посту и будет готовить национальную команду к домашнему чемпионату Европы 2024 года. Об этом рассказал президент Немецкого футбольного союза (DFB) Бернд Нойендорф.

"Мы убеждены, что проведение чемпионата Европы 2024 года в нашей стране — это прекрасная возможность для футбола в Германии. Наша цель — сделать этот турнир спортивно успешным. Мы полностью уверены во Флике, он справится с этой задачей вместе со своей командой", — приводит слова Нойендорфа официальный сайт DFB.

При этом сам Флик заявил, что он вместе с командой с оптимизмом смотрит на предстоящий домашний турнир. По словам наставника, сборная Германии может добиться гораздо большего, чем показала на ЧМ-2022 в Катаре.

"Мы упустили прекрасную возможность. Мы извлечём из этого уроки. Я уверен в совместном пути, который мы согласовали сегодня с Нойендорфом и Ватцке (вице-президент DFB. — Прим. Лайфа). Мы все хотим, чтобы на домашнем чемпионате Европы 2024 года Германия вновь сплотилась с национальной командой", — отметил Флик.