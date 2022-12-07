Гумфронт: зачем волонтёры едут в Донбасс
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 декабря, 17:46

Месси пригрозили наказать за осквернение футболки сборной Мексики

Месси грозит запрет на въезд в Мексику из-за скандала с футболкой на ЧМ

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси может получить запрет на въезд в Мексику за "осквернение" футболки национальной команды страны, сообщает британский портал Sport Bible. С этой инициативой выступила мексиканский депутат-трансгендер Мария Клименте Гарсия Морено.

"Палата депутатов Конгресса призывает МИД издать указ об объявлении персоной нон грата на территории Мексиканских Соединённых Штатов гражданина Аргентины и Испании Лионеля Месси из‑за явного неуважения к Мексике после матча чемпионата мира – 2022 в Катаре", — говорится в документе.

Месси заявил, что ему не за что извиняться после эпизода с футболкой сборной Мексики

Месси заявил, что ему не за что извиняться после эпизода с футболкой сборной Мексики

Напомним, причиной стал скандал с Месси, который наступил в раздевалке на футболку сборной Мексики. Этот эпизод вызвал резкую негативную реакцию со стороны абсолютного чемпиона мира по боксу Сауля Альвареса, который раскритиковал футболиста и заявил, что не хотел бы, "чтобы Месси когда-нибудь попался ему на глаза". Однако спустя несколько дней боксёр извинился перед Месси и Аргентиной, назвав эти замечания "неуместными".

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров