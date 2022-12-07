Месси пригрозили наказать за осквернение футболки сборной Мексики

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси может получить запрет на въезд в Мексику за "осквернение" футболки национальной команды страны, сообщает британский портал Sport Bible. С этой инициативой выступила мексиканский депутат-трансгендер Мария Клименте Гарсия Морено.

"Палата депутатов Конгресса призывает МИД издать указ об объявлении персоной нон грата на территории Мексиканских Соединённых Штатов гражданина Аргентины и Испании Лионеля Месси из‑за явного неуважения к Мексике после матча чемпионата мира – 2022 в Катаре", — говорится в документе.