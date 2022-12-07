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Опубликовано 7 декабря 2022, 17:28

Кириенко: Волонтёры помогают 62 тысячам семей участников СВО

В настоящий момент 62 тысячи семей участников СВО на Украине получают помощь от волонтёров, заявил в ходе церемонии закрытия форума "Мы вместе" первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.

"62 тысячи семей наших героев — участников специальной военной операции, которым волонтёры уже сейчас в постоянном режиме, каждый день, каждую неделю оказывают необходимую помощь и поддержку", сообщил он.

Путин назвал абсолютно востребованной помощь волонтёров семьям участников СВО
Путин назвал абсолютно востребованной помощь волонтёров семьям участников СВО

Ранее Кириенко рассказал об особой черте русского характера. По его словам, русские не отказывают в помощи даже в трудные времена. Он отметил, что сейчас множество как небольших, так и крупных компаний берут шефство над воинскими частями и добровольческими корпусами.

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ТАСС / Александр Река

Матвей Шандрыголов
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