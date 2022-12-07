Кириенко: Волонтёры помогают 62 тысячам семей участников СВО

В настоящий момент 62 тысячи семей участников СВО на Украине получают помощь от волонтёров, заявил в ходе церемонии закрытия форума "Мы вместе" первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.

"62 тысячи семей наших героев — участников специальной военной операции, которым волонтёры уже сейчас в постоянном режиме, каждый день, каждую неделю оказывают необходимую помощь и поддержку", — сообщил он.

Ранее Кириенко рассказал об особой черте русского характера. По его словам, русские не отказывают в помощи даже в трудные времена. Он отметил, что сейчас множество как небольших, так и крупных компаний берут шефство над воинскими частями и добровольческими корпусами.