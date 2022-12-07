Голикова рассказала, как будут рассчитывать новые доплаты медикам
Голикова: При установлении доплат медработникам будет учтён региональный коэффициент
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что при установлении доплат врачам в России будет учитываться региональный коэффициент дифференциации. Новые выплаты с 1 января 2023 года получат медработники в первичном звене, в центральных районных, районных больницах, а также врачи бригад скорой помощи.
"Поскольку, как сказал президент, уровень жизни во всех регионах страны разный, при установлении этих доплат будет учитываться коэффициент дифференциации региональный", — сказала Голикова журналистам.
Ранее сегодня в ходе встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) президент России Владимир Путин сообщил, что медики первичного звена начнут получать допвыплаты с января 2023 года. Их размер будет варьироваться в диапазоне от 4,5 до 18,5 тысячи рублей.
Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв