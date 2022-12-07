Голикова рассказала, как будут рассчитывать новые доплаты медикам

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что при установлении доплат врачам в России будет учитываться региональный коэффициент дифференциации. Новые выплаты с 1 января 2023 года получат медработники в первичном звене, в центральных районных, районных больницах, а также врачи бригад скорой помощи.

"Поскольку, как сказал президент, уровень жизни во всех регионах страны разный, при установлении этих доплат будет учитываться коэффициент дифференциации региональный", — сказала Голикова журналистам.