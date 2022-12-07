Путин назвал дурью попытки ограничить российскую культуру за рубежом

Президент РФ Владимир Путин назвал дурью стремление ограничить российскую культуру за рубежом. Глава государства подчеркнул, что так поступают враги, которые в конечном итоге наносят ущерб себе же самим.

"Конечно, это дурь <…> Они просто дураки — те, кто вводит такие ограничения. Они сами себя лишают части мировой культуры", — сказал Путин на заседании СПЧ, комментируя выступление члена совета Шоты Горгадзе.

Президент сомневается в том, что России нужно этому как-то противодействовать, потому что те, кто это делает, — явные враги и в борьбе с нами вредят себе же. Поэтому стоит задуматься, "нужно ли предотвращать ущерб, который они наносят себе сами".