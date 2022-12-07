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7 декабря, 16:55

Путин назвал дурью попытки ограничить российскую культуру за рубежом

Президент РФ Владимир Путин назвал дурью стремление ограничить российскую культуру за рубежом. Глава государства подчеркнул, что так поступают враги, которые в конечном итоге наносят ущерб себе же самим.

"Конечно, это дурь <…> Они просто дураки — те, кто вводит такие ограничения. Они сами себя лишают части мировой культуры", — сказал Путин на заседании СПЧ, комментируя выступление члена совета Шоты Горгадзе.

Президент сомневается в том, что России нужно этому как-то противодействовать, потому что те, кто это делает, — явные враги и в борьбе с нами вредят себе же. Поэтому стоит задуматься, "нужно ли предотвращать ущерб, который они наносят себе сами".

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Ранее Путин согласился с Эрдоганом, который сравнил гонения на русскую культуру с действиями нацистов. Турецкий лидер недавно напомнил о том, что только нацисты в 1930-е годы прошлого века сжигали книги классиков на площадях.

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Kremlin.ru

Ирина Фальке
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