Путин согласился с Эрдоганом, который сравнил гонения на русскую культуру с действиями нацистов

Президент России Владимир Путин согласился с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который сравнил гонения на русскую культуру в Европе с действиями нацистов, которые сжигали книги в 1930-е годы.

На встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) глава государства подчеркнул, что здравомыслящие люди понимают, какая это чушь — попытки запретить нашу культуру.

"Президент Турции, господин Эрдоган, обратил на это внимание. Он вспомнил о том, что только нацисты в 1930-е годы прошлого века сжигали книги классиков на площадях. И сравнил эти действия нацистов с тем, что происходит в некоторых странах в отношении русской культуры сегодня", — отметил Путин.