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7 декабря, 16:40

Путин согласился с Эрдоганом, который сравнил гонения на русскую культуру с действиями нацистов

Президент России Владимир Путин согласился с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который сравнил гонения на русскую культуру в Европе с действиями нацистов, которые сжигали книги в 1930-е годы.

На встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) глава государства подчеркнул, что здравомыслящие люди понимают, какая это чушь — попытки запретить нашу культуру.

"Президент Турции, господин Эрдоган, обратил на это внимание. Он вспомнил о том, что только нацисты в 1930-е годы прошлого века сжигали книги классиков на площадях. И сравнил эти действия нацистов с тем, что происходит в некоторых странах в отношении русской культуры сегодня", отметил Путин.

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Напомним, президент Турции ещё в самом начале российской спецоперации заявлял, что считает проявлением фашизма нападки на студентов и деятелей культуры из России за рубежом. Он также сравнил происходящее с "охотой на ведьм".

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Getty Images / Murat Kula

Александр Юнашев

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