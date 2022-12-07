Лайф публикует видео с моментом мощного взрыва в торговом центре в Назрани
Лайф публикует видео с моментом взрыва в ТЦ "Таргим" в Назрани
Момент взрыва газа в двухэтажном торговом доме "Таргим" в Назрани попал на камеру авторегистратора. Видео имеется в распоряжении Лайфа.
Взрыв газа в торговом доме "Таргим" в Ингушетии попал на камеру авторегистратора. Видео © LIFE
На кадрах заметно, что в момент взрыва от фасада ТЦ во все стороны разлетелись обломки. Проезжающие мимо торгового дома машины, а также припаркованные рядом автомобили задело не сильно.
В Прокуратуре Ингушетии ранее отметили, что по факту ЧП проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также проверено соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования.
Напомним, что в результате взрыва в ТЦ "Таргим" в Назрани днём 7 декабря разгорелся мощный пожар. На данный момент известно о четырёх пострадавших. На месте происшествия вместе с пожарными работает Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Ингушетия.
Кадр из видео