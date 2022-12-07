Лайф публикует видео с моментом мощного взрыва в торговом центре в Назрани

Момент взрыва газа в двухэтажном торговом доме "Таргим" в Назрани попал на камеру авторегистратора. Видео имеется в распоряжении Лайфа.

Взрыв газа в торговом доме "Таргим" в Ингушетии попал на камеру авторегистратора. Видео © LIFE

На кадрах заметно, что в момент взрыва от фасада ТЦ во все стороны разлетелись обломки. Проезжающие мимо торгового дома машины, а также припаркованные рядом автомобили задело не сильно.

В Прокуратуре Ингушетии ранее отметили, что по факту ЧП проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также проверено соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования.