Путин назвал геноцидом водную блокаду Донецка со стороны Украины
Президент России Владимир Путин назвал геноцидом водную блокаду Донецка со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) во время обсуждения данной темы на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Член СПЧ, глава международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь доктора Лизы" Ольга Демичева обратила внимание на отсутствие в городе водоснабжения.
"Это что такое? Это объекты водоснабжения, которые контролируются ВСУ и которые препятствуют поступлению этой воды в миллионный город. Вот это геноцид, это продолжение геноцида просто", — ответил глава государства.
Ранее в ходе онлайн-заседания Путин назвал ужасными удары ВСУ по жилым кварталам в Донбассе и всеобщее молчание на этот счёт. Западные правозащитные организации, как отметил президент РФ, не желают замечать трагедию, которая происходит в регионе вот уже восемь лет.