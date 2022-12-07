Путин согласился, что необходимо ужесточить ответственность за утечку данных

Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов предложил подумать об ужесточении ответственности за утечки персональных данных, в том числе ввести оборотные штрафы. И президент РФ Владимир Путин допустил, что ответственность за нарушения в этой сфере может быть ужесточена.

"Пока это всё не отрегулировано. И нуждается в этом дополнительном регулировании. Наверное, есть необходимость и ужесточения ответственности за правонарушения в этой сфере", — отметил глава государства на встрече с членами СПЧ.

Президент подчеркнул, что необходимо своевременно принять взвешенные решения, которые и интересы граждан защитят, и не будут являться препятствием для развития нужных для государства технологий.