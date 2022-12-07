Генассамблея ООН приняла резолюцию России о неразмещении оружия в космосе

Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию "Неразмещение первыми оружия в космосе". Согласно итогам голосования, за документ высказались 122 страны, против — 50, ещё четыре страны воздержались.

Резолюция содержит настоятельный призыв ко всем государствам, в особенности к тем, которые обладают космическим потенциалом, взять политические обязательства о неразмещении первыми оружия в космосе. В тексте подчёркивается необходимость "изучения и принятия практических мер при выработке соглашений" в данном вопросе.

На ГА ООН высказались за начало субстантивной работы на основе обновлённого проекта договора о предотвращении размещения оружия в космосе, который внесли КНР и Россия на Конференции по разоружению в 2008 году. Авторы считают предотвращение гонки вооружений в космосе неотложной задачей.