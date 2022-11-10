Что третий год делает на орбите секретный космолёт Boeing X-37 Лайф разбирался, что известно о военном назначении американского орбитального самолёта и о конкретных задачах, которые он выполняет. 10 ноября, 01:40 Фото © U.S. Air Force photo / Michael Stonecypher

Как Лайфу объяснял известный специалист в сфере космонавтики Дмитрий Конаныхин, Boeing X-37 можно считать в немалой степени наследником программы Space Shuttle. Он действительно выглядит довольно похожим на челнок. Но есть и большие отличия. Например, челноки могли летать только с людьми на борту, под их управлением, а X-37 — беспилотный, то есть летает только в автоматическом режиме. К слову, "Буран" мог и то и другое.

Boeing X-37. Фото © U.S. Air Force photo / Courtesy photo

Во-вторых, X-37 не в пример более манёвренный, чем Shuttle, он может легко "перестраиваться" между высотами от 200 до 750 километров. Кстати говоря, шаттлы не поднимались выше 350 километров, и из-за этого во времена Space Shuttle Международную космическую станцию приходилось держать гораздо ниже, чем она сейчас (сейчас — около 400 километров).

Так вот, X-37 разрабатывали с 1999 года, поначалу — по программе Space Maneuver Vehicle, а в 2004 году передали в ведение DAPRA — американского Агентства по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам.

Это космолёт многоразовый, сейчас он находится в уже шестом по счёту полёте. Недавно его нынешней миссии "стукнуло" рекордных 900 дней. Предыдущая продлилась 780. То есть он благополучно находится где-то в космосе по несколько лет подряд. В общей сложности за шесть полётов набралось уже добрых десять лет загадочной космической деятельности.

Запускается X-37 в основном на ракетах Atlas-5. Что характерно — с российскими двигателями РД-180, которые, как известно, на фоне недавних событий в США решили больше не поставлять. В пятый полёт X-37 отправила, правда, ракета SpaceX Falcon 9, но в нынешний шестой — опять Atlas-5.

Boeing X-37. Фото © Getty Images / Courtesy photo / Photo by DoD / Corbis

Когда Х-37 впервые запускали в 2010 году, то было официально заявлено, что его главная задача — доставка грузов на орбиту. Но со стороны разбирающихся в космонавтике людей последовали резонные возражения, что на ракетах — гораздо дешевле. И потом, к чему для банальной доставки грузов такие маневрирования?

Но перед крайним запуском в мае 2020 года секретарь ВВС США Барбара Барретт довольно многое прояснила. Во-первых, по её словам, на этот раз на борту — оборудование для эксперимента по преобразованию солнечной энергии в микроволны с тем, чтобы потом в виде электричества отправлять их на Землю: для будущих космических солнечных электростанций.

Запуск United Launch Alliance Atlas V с X-37B 15 мая 2020 года. Фото © Getty Images / Paul Hennessy / NurPhoto

Но самое главное: космолёт взял с собой спутник FalconSat-8 разработки Военно-воздушной академии США с оборудованием для пяти экспериментов, и в том числе для испытаний некоей инновационной электромагнитной силовой установки. То есть электромагнитной пушки. А как она работает: либо воздействует сильным магнитным полем, либо током высокого напряжения выводит всю электронику из строя. Более того, электромагнитную пушку в перспективе рассматривают в том числе и как оружие против людей. Считается, что это оружие нелетального действия: делает недееспособным, но не убивает.

Мировая общественность обменивается мнениями о реальном назначении Х-37, и в том числе звучит версия, что это разведчик. Но, к примеру, историк и военный эксперт Александр Широкорад ещё в 2010 году отмечал, что для шпионской деятельности в распоряжении США предостаточно спутников.

Историк обратил внимание на другую информацию, которая, по его словам, "просочилась" ещё в 2006 году: о том, что X-37 будет отрабатывать технологии для будущего космического перехватчика KEASat – Kinetic Energy Antisatellite. По задумке, этот перехватчик будет способен либо наносить спутнику противника механические повреждения (к примеру, ломать антенны), либо атаковать лазерным оружием.

В научной монографии 2009 года "Космос: оружие, дипломатия, безопасность" сказано, что противоспутниковая система с такими аппаратами, как KEASat, сможет за неделю уничтожить все военные спутники противника на низкой орбите. Кроме того, упоминается, что KEASat создают как "экологически чистый": разработчики надеются (или, по крайней мере, надеялись на момент 2009 года), что он не будет разбрасывать по космическому пространству обломки своих жертв — для него придумано специальное тефлоновое "полотнище", в которое он должен будет каким-то образом заворачивать свою мишень перед атакой. Впрочем, насчёт того, насколько это будет эффективно, высказываются большие сомнения.

Стоит упомянуть и ещё некоторые данные, которые в 2016 году привёл в своей статье научный сотрудник Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского Сергей Макаренко. Он писал, что создаваемые по программе X-37 аппараты могут выводить на орбиту до трёх боеголовок и доставлять их к цели в обход систем предупреждения о ракетном нападении. А если иметь их на орбите в количестве нескольких десятков, то любую цель и на земле, и в космосе можно будет поразить за считаные минуты. По данным статьи, X-37 создавались для того, чтобы дежурить по несколько лет подряд в боевой готовности к мгновенному применению оружия по сигналу с земли.

Авторы Адель Романенкова