Подойдите ближе: Почему Запад так боится российских спутников-инспекторов За рубежом их как только не величают: "диверсантами", "камикадзе" и даже "убийцами", само собой, совершенно безобидных иностранных космических аппаратов. 7 октября, 21:40 Обложка © Shutterstock

"Космос", летящий на крыльях ночи

Американский космоплан X-37 от Boeing может подниматься на высоту до 750 километров и славится своей манёвренностью. По мнению российских специалистов, это вполне может быть космолёт-разведчик. А потенциально — даже космический истребитель и вообще то, что нужно для звёздных войн.

— Мы не знаем: то ли он разведчик, то ли у него на борту испытывают новые материалы, новые системы передачи и сбора информации, он очень долго там находится на высоких орбитах. Что он там выводит? Что он снимает с орбиты? — вопрошает в интервью Лайфу популяризатор космонавтики, телерадиоведущий и писатель Дмитрий Конаныхин.

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Когда Россия запустила для отслеживания ситуации на таких высоких орбитах серию спутников "Буревестник", за рубежом в очередной раз поднялась волна праведного гнева: как же так, американские разведчики делом заняты, а российские инспекторы мешают им работать.

Ещё один показательный эпизод: в 2019 году с Плесецка запустили по программе "Нивелир" российский спутник "Космос-2542", вскоре он очень удобно (для нас) расположился над аппаратом USA-245 из серии крупных разведывательных спутников типа KeyHole-11, который там занимался разведыванием в "замочную скважину". Опять сразу начались волнения: русский спутник "преследует" и прочее. Дмитрий Конаныхин сравнил эту игру с морским боем.

Эти манёвры на орбите фактически как противоборство военных кораблей в море: манёвры, уворачивания, атаки, и всё это в околоземном пространстве Дмитрий Конаныхин Популяризатор космонавтики, писатель, телерадиоведущий

С "Космосом-2491" тоже загадочная для Запада история — его запустили в 2013-м, а потом выяснилось, что он на орбите разрушился и превратился в россыпь обломков. Вся заграница теперь гадает, самоподорвался ли он, или целенаправленно во что-то ударился, или всё-таки это несчастный случай.

По поводу "Космоса-2499" (2014 год) и того пуще, его окрестили KAMIKAZE, а британский аналитик Дэвид Тодд разоблачал, что у этого аппарата якобы есть роботизированная рука и он этой рукой может, собственно говоря, избавить спутник-жертву от солнечных панелей, а также что он даже способен устроить в космосе небольшой взрыв.

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А в 2015 году "Космос-2504" столкнулся с разгонным блоком "Бриз" (на котором его и выводили) и сместил его на более высокую орбиту, что снова вызвало дискомфорт у партнёров.

— В 2019 году американцев очень испугало, что спустя пять лет после запуска внезапно "ожил" наш спутник "Луч" и начал делать манёвры. Это их просто напрягло. Пять лет молчал и вдруг начал двигаться и последовательно облетать американские спутники. Он приближался на безопасное расстояние, но совершал активные манёвры, — рассказал Дмитрий Конаныхин.

Как работают российские спутники-инспекторы

В общих чертах это сравнительно лёгкая (несколько десятков килограммов) универсальная спутниковая платформа от АО "НПО Лавочкина", то есть, грубо говоря, "коробка", и к ней подключается оборудование для дистанционного зондирования Земли, фотосъёмки, наблюдения за другими спутниками.

Есть, конечно, для маневрирования и собственная двигательная установка на гидразине от ОКБ "Факел". По команде с Земли инспектор может выйти на выбранную орбиту, потом переместиться куда-то в другое место. Может подойти к спутнику и перехватить данные, которые он передаёт.

— Его задача — понять, в каких радиочастотах излучает данный спутник, рассмотреть его конструкцию и передать эту информацию на Землю, — объяснил популяризатор космонавтики.

Он заверил, что точно такие же задачи в космосе успешно выполняют и китайские, и американские космические аппараты, притом США запускают на орбиту во много раз больше подобной техники. По твёрдому убеждению Дмитрия Конаныхина, США много лет непрерывно ведут милитаризацию космоса и пытаются навязать свои правила не только в околоземном, но и в окололунном пространстве, в этих условиях роль российских спутников-инспекторов постоянно усиливается.

Фото © Shutterstock Каков самый эффективный способ противодействия спутникам противника? 0 Физическое уничтожение Глушение сигналов Отслеживание и перехват информации

Авторы Адель Романенкова