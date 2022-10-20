Почему третья мировая война может начаться в космосе Оглавление Пушка для космической станции Вот тебе и "Лапоть" Советский боевой лазер "Револьвер дедушки Брежнева" Какими были бы звёздные войны сейчас У "Роскосмоса" меньше денег, чем у Маска Лайф разбирался, что создавали для сражений на орбите в советские годы, что есть для них сейчас и каково положение России в космическом противостоянии. 19849 19849 Кадр © "Звёздные войны. Последние джедаи". Режиссёр Райан Джонсон, сценаристы Райан Джонсон, Джордж Лукас / "Кинопоиск"

Пушка для космической станции

Знаменитые первые отечественные космические станции "Салют" — это на самом деле продолжение военной космической программы "Алмаз". В 1960-е и 1970-е под руководством Владимира Челомея в интересах Министерства обороны СССР строили серию военных космических станций. Помимо телескопа-фотоаппарата и ещё 14 камер для разведки её вооружили самой настоящей автоматической пушкой. Это была доработанная "космическая" версия советской авиационной пушки Р-23 конструкции Нудельмана – Рихтера, которая могла бить снарядами калибра 23 миллиметра со скоростью до 950 штук в минуту. Было рассчитано, что импульсы от отдачи при стрельбе в космосе компенсируются включением двигателей маневрирования станции.





Испытать её удалось лишь один раз в 1975 году, тогда её установили на борту станции "Салют-3", она же "Алмаз-2", стволом по направлению к корме. Космонавтов на борту во время испытаний давно уже не было: Павел Попович и Юрий Артюхин отстыковались ещё за несколько месяцев до этого, а Геннадий Сарафанов и Лев Дёмин пристыковаться не смогли. Уже во время свода станции с орбиты пушка в рамках теста сделала около двух десятков выстрелов. Они никуда не попали, снаряды просто сгорели в атмосфере. И много лет с тех пор практически никто не знал, как же выглядела эта космическая пушка, лишь в 2015 году её впервые показали по телевизору.

Вот тебе и "Лапоть"

Авиационно-космическая система "Спираль". Фото © buran.ru / Владимир Некрасов

Обязательно надо вспомнить боевой космолёт конструкции Глеба Лозино-Лозинского. Сам проект назывался "Спираль", прототипы испытывали под наименованиями "БОР" ("беспилотный орбитальный ракетоплан"), но в историю благодаря запоминающейся форме носа он вошёл как "Лапоть". Так вот, у этого "Лаптя" была поистине фантастическая манёвренность, с которой ни в какое сравнение не шли неповоротливые американские шаттлы. Напрасно Глеб Евгеньевич силился донести до руководства, что этот вёрткий космоплан обеспечил бы стране огромнейшее преимущество в околоземном пространстве. Правительство решило обзавестись шаттлами. Конечно, в итоге "Буран" получился совершенно уникальным и со своими неоспоримыми преимуществами (взять хотя бы полёт в автоматическом режиме в то время, как шаттлы могли управляться только вручную), но нереализованный проект "Спираль", несомненно, — боль и горечь в истории отечественной космонавтики.

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Советский боевой лазер

Первый (и один из всего лишь двух за всю историю) пуск построенной для "Бурана" сверхтяжёлой ракеты "Энергия" состоялся 15 мая 1987 года, и в космос она тогда отправила 80-тонный, напоминающий сигару космический аппарат "Полюс", он же "Скиф-ДМ". ДМ значит "динамический макет". А "Скиф" — название боевого орбитального лазера.

— Это предполагался орбитальный лазер мощностью один мегаватт, который должен был быть включён в тестовом режиме, летела болванка, то есть демонстратор, и он должен был разбросать по орбите объекты размером с баскетбольный мяч, а потом их лазером поразить, — рассказал в интервью Лайфу популяризатор космонавтики, телерадиоведущий и писатель Дмитрий Конаныхин.

К сожалению, опробовать это оружие не удалось: из-за какой-то ошибки в программировании во время вывода на орбиту макет не развернулся в нужном направлении, пришлось дать команду на самоликвидацию и аппарат погиб где-то над Японией. Но, по мнению Конаныхина, эту программу можно было продолжить, если бы не тогдашняя политика правительства и лично Михаила Горбачёва.

"Револьвер дедушки Брежнева"

Подготовка спутника типа "Зенит-2" к стыковке с ракетой-носителем перед полётом. Фото © Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва / warspot.ru

Так Дмитрий Конаныхин прозвал систему, которую предполагалось создать на базе ракетно-космического комплекса "Зенит". Как рассказал эксперт, гениальность этой ракеты и всего комплекса заключалась в том, что при подготовке к старту к "Зениту" могли в автоматическом режиме пристыковываться все нужные коммуникации: подача топлива, окислителя и так далее. К примеру, даже сейчас заправку ракет "Союз" проводят в основном вручную. Таким образом, "Зениты" можно было готовить к пуску максимально оперативно. И их автоматический стыковочный узел планировали применить в целях обороны.

— Была задумка на втором этапе проекта создать "робота", роботизированный стартовый комплекс, который представлял бы собой две пусковые площадки, робота-установщика и горизонтальный "револьвер" на шесть "Зенитов" в монтажно-испытательном комплексе. За три часа этот комплекс мог "выстрелить" на орбиту шесть ракет со спутниками, которые могли бы изменить стратегический расклад в орбитальных войнах. Либо спутники-инспекторы, либо спутники-истребители, — рассказал популяризатор космонавтики.

Какими были бы звёздные войны сейчас

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Как отметил Дмитрий Конаныхин, в распоряжении России, США, Китая, Индии есть противоспутниковые ракеты, которыми можно сбивать космические аппараты на низкой орбите. Кроме того, и в России, и в других странах проводили эксперименты по отработке технологии ослепления (то есть выведения из строя оптики) спутников с помощью мощного лазера.

— Я допускаю, что и у них, и у нас есть возможность воздействия на космический аппарат на орбите, то есть спутники-истребители. Открыто их никто не назовёт. Как говорится, кто даст правильный ответ, тот получит двадцать лет, — шутит эксперт.

Во всяком случае то, что ведущие державы подобными технологиями обладают, причём довольно давно, — факт, подчеркнул он. Конаныхин привёл в пример испытание, которое организовали в США в сентябре 1985 года: тогда запущенная с борта истребителя F-15 противоракета ASM-135A в рамках теста ударила по спутнику Р78-1 "Солуайнд" и аппарат разрушился на сотни фрагментов, некоторые из них до сих пор летают где-то в околоземном пространстве. Эксперт также не исключает, что современные космические силы Соединённых Штатов способны отправить на орбиту манёвренный спутник, который может при необходимости устроить в космосе взрыв.

F-15A Eagle запускает ASM-135 во время последнего испытания, которое разрушило спутник Solwind P78-1. Фото © hmn.wiki/ru

Другой вопрос, что всю эту подготовку к войне в космосе практически невозможно доказать, и это вполне понятно. Скажем, сейчас в распоряжении Соединённых Штатов есть орбитальный самолёт Boeing X-37. Заявляется, что он нужен "для отработки технологий", очень туманно говорится о многоразовом использовании космических кораблей. Меж тем это манёвренный беспилотник, который может быстро менять орбиту, вести разведку, доставлять грузы в космос, а также и спускать грузы из космоса на Землю.

— А где написано, что он боевой? — вопрошает эксперт.

Он отметил, что США постоянно занимаются слиянием своих военных и гражданских космических миссий, то есть, по сути, выдают, к примеру, спутники-разведчики за мирные аппараты дистанционного зондирования Земли. За последние годы США "поставили под ружьё" практически все свои гражданские спутники, то есть эти аппараты ведут работу в интересах американского военного ведомства, объясняет Конаныхин.

— И если вы его собьёте, они начнут кричать, что это мирный гражданский спутник. Хотя он выполняет военные функции. "А что? Мы просто смотрим", — говорит он.

У "Роскосмоса" меньше денег, чем у Маска

С точки зрения эксперта, который изучает историю космонавтики всю жизнь, мир сейчас переживает период "реинкарнации рейгановских звёздных войн", вот только в наши дни уже нет прежней уверенности, что Россия выиграет противостояние на орбите.

— По раскладу сил в орбитальных войнах мы раз в десять слабее (потенциального противника. — Прим. Лайфа). Почему? Потому что у нас гражданский бюджет в 11 раз меньше бюджета NASA, а бюджет Пентагона, если память не изменяет, раз в 15 больше военного бюджета России. А бюджет "Роскосмоса" меньше бюджета компании SpaceX, — объясняет эксперт.

В распоряжении США сейчас несравнимо большее количество техники на орбите, чем в распоряжении России, сетует Дмитрий Конаныхин. Спутники — это "глаза" и "уши", которые позволяют "видеть" и оценивать расположение сил во время боевых действий, подчеркнул популяризатор космонавтики. Так что они для противника — важнейшая мишень.

Война начнётся в космосе. Она начнётся не тогда, когда ракеты полетят в стратегические объекты, а когда начнут гореть наши и американские спутники на орбите, потому что первая задача — ослепить противника Дмитрий Конаныхин Популяризатор космонавтики, писатель, телерадиоведущий

Илон Маск. Фото © Getty Images / Hannibal Hanschke / Pool Как вы понимаете действия и высказывания Илона Маска на фоне конфликта на Украине? 0 В любом случае работает на США Вынужден помогать США, но Россию понимает Руководствуется только интересами своего бизнеса

Авторы Александр Бочаров