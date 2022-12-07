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7 декабря, 16:40

Google назвал самые популярные запросы 2022 года

Игра Wordle стала самым популярным запросом в Google в 2022 году

Самым популярным запросом в поисковой системе Google в 2022 году стало название мобильной игры Wordle, говорится на сайте корпорации.

Смысл игры заключается в угадывании слов, для чего пользователь называет другие слова, содержащие то же количество букв. После этого на экране отмечаются буквы, имеющиеся в искомом слове.

На втором месте оказался запрос India vs England ("Индия против Англии"), что отсылает к матчу в крикет между двумя странами, а на третьем — Ukraine ("Украина").

Что касается запросов по новостям, то самыми популярными в этом году стали Ukraine ("Украина"), Queen Elizabeth passing ("смерть королевы Елизаветы") и election results ("результаты выборов"). Среди личностей пользователи чаще всего интересовались актёрами Джонни Деппом, Уиллом Смитом и Эмбер Хёрд.

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Лайф ранее рассказывал о пяти запросах в Google, которые способны испортить ваш аппетит. Например, не стоит гуглить слова "перламутровые" и "остроконечные".

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Матвей Шандрыголов
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