Google назвал самые популярные запросы 2022 года
Игра Wordle стала самым популярным запросом в Google в 2022 году
Самым популярным запросом в поисковой системе Google в 2022 году стало название мобильной игры Wordle, говорится на сайте корпорации.
Смысл игры заключается в угадывании слов, для чего пользователь называет другие слова, содержащие то же количество букв. После этого на экране отмечаются буквы, имеющиеся в искомом слове.
На втором месте оказался запрос India vs England ("Индия против Англии"), что отсылает к матчу в крикет между двумя странами, а на третьем — Ukraine ("Украина").
Что касается запросов по новостям, то самыми популярными в этом году стали Ukraine ("Украина"), Queen Elizabeth passing ("смерть королевы Елизаветы") и election results ("результаты выборов"). Среди личностей пользователи чаще всего интересовались актёрами Джонни Деппом, Уиллом Смитом и Эмбер Хёрд.
Лайф ранее рассказывал о пяти запросах в Google, которые способны испортить ваш аппетит. Например, не стоит гуглить слова "перламутровые" и "остроконечные".
Shutterstock