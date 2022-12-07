Иван Ургант впервые за 15 лет не будет ведущим "Золотого граммофона"

Ведущими XXVII церемонии вручения национальной музыкальной премии "Золотой граммофон" будут актёры Вадим Галыгин и Екатерина Скулкина, следует из сообщения пресс-службы "Русской медиагруппы". При этом Галыгин выйдет на сцену в этой роли впервые.

"Я впервые выйду на сцену церемонии "Золотой граммофон" в качестве ведущего, и для меня это большая честь. Сейчас каждому из нас очень важна вера в доброе и светлое, немного юмора и поддержки. Уверен, мы с Катей поймаем одну волну и сделаем грядущее событие незабываемым для зрителей", — заявил он.

Примечательно, что телеведущий и шоумен Иван Ургант, который традиционно вёл церемонию с 2008 года, не будет принимать в ней участие. Событие пройдёт на "ВТБ-арене" 10 декабря, также на ресурсах "Русского радио" будут вестись видео- и аудиотрансляция награждения.